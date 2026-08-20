Регистрираха първи случай на западнонилска треска в Кипър

Кипър регистрира пърния случай на западнонилска треска на острова през тази година. По информация на специалиста по инфекциозни болести Аристос Аристодему пациентът, 70-годишен мъж, е в тежко състояние и е настанен в отделението за интензивно лечение на Многопрофилната болница в Никозия.

Аристодему обясни, че това е случай, попадащ в рамките на много малкия процент пациенти, заразени с вируса на западнонилската треска , при които може да се развие тежка инфекция на централната нервна система. Обикновено става въпрос за хора в напреднала възраст или с отслабен имунитет.

Той добави, че повечето инфекции с този вирус протичат безсимптомно, а при малък процент от случаите може да се проявят симптоми, наподобяващи грип. Аристодему уточни, че вирусът се предава единствено чрез ухапване от комари, а не от човек на човек.

Заместник-директорът в Министерството на здравеопазването Елисавет Константину каза пред КНА, че министерството разполага с протоколи и процедури за лечение на заразените лица и управление на ситуацията. Тя посочи, че след установяването на всеки случай се извършва пръскане срещу комари, за да се унищожат насекомите, пренасящи вируса. Аристодему поясни, че пръскането се извършва целогодишно, но се прилага по-интензивно след проучване на районите, в които пациентът може да се е заразил, съобщи БТА.

Случаите на западнонилска треска в Кипър остават спорадични, заяви Константину, като добави, че ситуацията не буди особено безпокойство и няма място за паника, въпреки епидемичния подем, наблюдаван в редица европейски държави. Константину отбеляза, че вирусът се следи в Кипър от 2016 г. насам и регистрираните случаи са малко на брой – с изключение на 2019 г. (24 случая) и 2023 г. (девет случая), като е имало и години без нито един регистриран случай, например – 2020, 2021 и 2025 г.

Освен това Аристодему каза, че се е очаквало да се появи такъв случай, тъй като комарът, пренасящ вируса на западнонилската треска, е ендемичен за Кипър. Той допълни, че службите на министерството са в готовност по отношение на комарите преносители на треската денге (Aedes aegypti) и тигровия комар (Aedes albopictus), които могат да пренасят заболявания, нехарактерни за Кипър като треската денге, вируса зика и чикунгуня.

Константину подчерта, че е важно както гражданите, така и пътуващите в райони с огнища на вируса да вземат мерки за предпазване от насекоми.