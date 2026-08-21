Венозният център в „Софиямед“ е един от двигателите, които въвеждат най-новите технологии в тази област в страната, казва ръководителят му и началник на Отделението по съдова хирургия в лечебното заведение

Венозните заболявания често започват незабележимо – с усещане за тежест и умора в краката, леко отичане около глезените, нощни крампи или появата на първите видими разширени вени. Макар и пренебрегвани в началото като чисто козметичен проблем, тези симптоми могат да прогресират и да доведат до сериозни здравни усложнения, включително трайни кожни промени, болезнени възпаления и опасни тромбози.

В отговор на нарастващата нужда от специализирана и високотехнологична грижа в тази област, медицински комплекс „Софиямед“ разкрива нов високоспециализиран Венозен център - специализирано звено за комплексна диагностика, съвременно лечение и дългосрочно проследяване на пациенти с пълния спектър от венозни заболявания.

Екипът на центъра е съставен от висококвалифицирани съдови хирурзи и ангиолози с фокус върху прецизната оценка на индивидуалното състояние на всеки пациент и избора на най-подходящата, персонализирана терапия – от консервативни мерки до иновативни, минимално инвазивни процедури, както и високоспециализираното лечение на заболявания на дълбоките вени.

За иновациите в диагностиката, компресионните синдроми и съвременното лечение на дълбоката венозна система разговаряме с д-р Димитър Николов, началник на Отделението по съдова хирургия в УМБАЛ „Софиямед“ и ръководител на новия Венозен център, който функционира към него.

Отляво надясно:д-р Димитър Николов-ръководител на Венозния център и съдов хирург, д-р Десислава Маркова-специализант по съдова хирургия, д-р Елица Герова, д.м.-ангиолог, д-р Петър Георгиев-съдов хирург

- Д-р Николов, често свързваме болката в краката автоматично с разширените вени. Винаги ли това е правилната диагноза?

- Категорично не всяка венозна болка се дължи на повърхностни разширени вени. Много често проблемът е разположен много по-дълбоко в съдовата система. Говорим за т.нар. компресионни синдроми. Това са състояния, при които вената бива притисната и стеснена от външни фактори, в резултат на което се получава сериозен венозен застой. В тази група включваме няколко специфични състояния като синдром на Мей-Търнър, синдром на Пейджет-Шрьотер, Нъткракър синдром (синдром на лешникотрошачката), поплитален ентрапмент синдром и други.

- Какви са симптомите, които трябва да ни алармират, че е време да потърсим специалист?

- Пациентите обикновено изпитват тежест, постоянно напрежение, отоци и нощни крампи. Характерни са още видимото подуване на долните крайници и бързата умора в краката. Когато тези оплаквания продължават дълго време и няма тенденция да преминават сами, е абсолютно наложително да се потърси консултация със съдов хирург. Както всичко в медицината – всяко състояние трябва да се лекува навреме. Отлагането и забавянето само усложняват последващата терапия, така че колкото по-рано се реагира, толкова по-добре.

- Венозния център в „Софиямед“, на който сте ръководител разполага с модерна технология, която позволява да видите вената отвътре. Какво представлява тази система?

- IVUS или интраваскуларният ултразвук е технология, изключително ценно допълнение към стандартните методи за изследване на венозната система. Тя ни дава възможност да направим изключително прецизна оценка на състоянието на съдовете, като ги изследваме директно отвътре. На практика това е специализиран ултразвук, чрез който виждаме перфектно структурата на венозната стена и венозния лумен (кухината на съда). Използваме този метод винаги, когато провеждаме интервенции върху дълбоките съдове, както и за предварителна диагностика, преди да пристъпим към тях.

- При кои състояния IVUS диагностиката е най-належаща?

- Прилага се при остри или хронични запушвания (оклузии) на дълбоките вени, както и при всички видове компресионни синдроми, за които споменах.

- Едно от съвременните решения при тези състояния е венозното стентиране. Кога се налага то и как протича самата процедура?

- До венозно стентиране се стига най-често при наличие на запушване или сериозно стеснение на дълбоките вени в таза. Поставянето на стент освобождава притиснатата конструкция на съда и възстановява възможността за нормално и свободно движение на кръвта. Самата процедура се извършва под локална анестезия, като при нужда прилагаме и лека седация на пациента по време на самата интервенция. Изключително щадящо е – обикновено след приключване на процедурата няма никаква болка.

- Колко време отнема възстановяването и какъв е болничният престой?

- Болничният престой е съвсем кратък – обикновено само един или два дни. Възстановяването е изключително бързо и пациентите се завръщат към нормалния си начин на живот в рамките на броени дни. Голямото предимство на тези миниинвазивни методи е, че направиха възможно лечението на заболявания, които преди години изобщо не се третираха. И най-важното – това се случва на цената на минимален травматизъм, без големи разрези и без тежки и дълги възстановявания.

- С какво се отличава вашият подход при лечението на тези патологии и какво ще предложи на пациентите новия Венозен център в „Софиямед“?

- Наш постоянен стремеж е да сме в крак със съвременните световни технологии, като прилагаме абсолютно всички методи, достъпни в страната. Мога да кажа, че нашият венозен център е един от двигателите, които въвеждат най-новите технологии в тази област у нас. Уникалното при нас е, че поставяме ясен акцент върху лечението на дълбоките вени, дълбоката венозна тромбоза и хроничните оклузии на дълбоката венозна система – проблеми, които дълги години в България оставаха неадресирани и без адекватно решение като дълбока венозна тромбоза, хронични венозни оклузии и др. Нашата основна цел е да предложим на пациентите не просто лечение, а дългосрочно решение за техните венозни проблеми, базирано на най-съвременните медицински стандарти. С помощта само на стандартното еходоплерово изследване на вените например, ние буквално имаме възможността за „картографираме“ венозната система на пациента. Компютърната флебография пък ни позволява детайлна оценка на дълбоката венозна система, особено в таза, корема и проксималните части на крайниците.Така можем да локализираме с абсолютна точност проблемните зони и да планираме интервенция, която е максимално щадяща и ефективна. Днес разполагаме с авангардни методи като радиофреквентна аблация и лазерно лечение, които позволяват на пациентите да се върнат към нормалния си ритъм на живот изключително бързо, често още на същия ден, без болка и дълъг възстановителен период. Целта на екипа е постигане на максимален терапевтичен ефект с възможно най-щадящите подходи при диагнози като разширени вени, дълбока венозна тромбоза, хронична венозна недостатъчност, повърхностен тромбофлебит, илиачна венозна обструкция.

Центърът прилага консервативно лечение, приложение на минимално инвазивни (ендоваскуларни) процедури - радиофреквентна аблация (RFA);ехографски насочена склеротерапия; механохимична тромбектомия; интраваскуларен ултразвук (IVUS); венозно стентиране, както и хирургично лечение – при сложни случаи, неподходящи за минимално инвазивни методи. Потърсете консултация с нас, ако имате видими разширени вени или „капилярни мрежи“, болка, тежест или усещане за „уморени крака“, сърбеж, суха кожа или промяна в цвета на кожата около глезените, подуване на глезените или подбедриците (едем) и оплаквания в долните крайници, които се усилват при продължително стоене и намаляват при повдигане на краката.

Осъществяваме и услугата за т.нар. „второ мнение“ за пациенти, които вече имат поставена диагноза или препоръчано лечение. Това им дава възможност да получат независима експертна оценка и да вземат информирано решение за своето здраве.