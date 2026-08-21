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Министър Ивкова: Основната ни цел е да завършим Националната детска болница

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Здравният министър Катя Ивкова

Това, което сме си поставили за цел е Националната детска болница да бъде готова в нашия мандат. Това коментира по БНТ здравният министър Катя Ивкова.

Недостойно е за 6 години, да има един гол терен и да има несвършена работа, да са подхранвани очакванията на гражданите с години. До момента не е работено по чисто медицинската част за болницата за планирането на кадрите, които ще работят в нея, посочи Ивкова.

До един месец правителството ще има план и за набирането на кадри за детската болница.

Това е дълго чакана административна реформа, така че да може администрацията, работеща в системата на здравеопазването да бъде по-ефективна, по-бърза и съответно да има много по-добър достъп за гражданите, посочи Ивкова.

"Истинското обществено обсъждане ще стартира, когато публикуваме за обществено обсъждане проектите на закони за изменение на редица закони в сектор здравеопазване, защото първо през този етап трябва да премине тази структурна административна реформа", поясни тя.

По думите ѝ регионалните здравни инспекции ще преминат в структурата на Министерството на здравеопазването:

"Ще бъдат териториални дирекции – говоря за регионалните здравни инспекции, защото това беше най-дискутираната тема, те ще продължат да функционират, но няма да са самостоятелни възложители по реда на Закона за обществените поръчки. И след като няма да се налага например, да има случаи, в които да казват, че им трябва разрешение от министерството за конкретен казус – те ще са част от министерството и то ще е на територията на цялата страна."

Това ще промени работата, защото е важно специалистите в специализираната администрация на РЗИ да имат възможността да се фокусират върху тяхната професионална дейност.

"А общата администрация – правните услуги, счетоводни и човешки ресурси, ще бъдат споделени услуги и това не е нещо ново за нашата страна. Има го и в други сектори въведено. Споделянето на услуги, използването и надграждането на дигиталните технологии, така че живеейки в съвременния свят да може да се възползваме от всички AI инструменти.

Според нея системата на РЗИ е изключително важна за държавния здравен контрол и за безопасността на гражданите.

Сред първите теми около Министерството на здравеопазването беше и възнаграждението на директорите на болниците. Предвижда се промяна в начина, по който се изчисляват заплатите им, като те ще бъдат обвързани в по-голяма степен с резултатите на лечебните заведения.

"Сега реално обвързваме възнагражденията на изпълнителните директори или на членовете на съветите на директорите с постигнатите финансови резултати, тъй като до този момент не е имало такова обвързване. Също така включваме показател, който е много важен – дали лечебното заведение всъщност има лекари-специализанти", обясни тя.

По думите ѝ този показател ще бъде част от оценката, на базата на която ще се формират възнагражденията. Промяната вече е факт за държавните лечебни заведения, за които министърът е едноличен собственик. За акционерните дружества с над 51% държавно участие предстои провеждането на общи събрания, след което новата система може да бъде въведена.

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Здравният министър Катя Ивкова

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