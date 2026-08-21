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Лични лекари не ваксинират срещу морбили, но отчитат, че са го направили

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Доктор Митка Лечева от Мездра казва, че никога не би се съгласила да постави ваксина само по документ. Кадър: бТВ

Лични лекари не ваксинират срещу морбили, но документално отчитат, че са го направили. Дали това е една от причините за ръста на заболяването в Европа? Повечето случаи у нас са във Враца, Плевен и Ловеч.

Специалистите от РЗИ в Ловеч установяват, че в телата на децата няма следи от ваксината за нито едно от заболяванията – морбили, рубеола и паротит. А пък е написано, че са ваксинирани и са болни в момента, съобщава бТВ.

Доктор Митка Лечева от Мездра  казва, че  никога не би се съгласила да постави ваксина само по документ. Но и при нейните пациенти няма родителите, които да са настоявали за това.

„Това не е услуга на родителите. Това е лошо направена услуга, защото детето в този свят, в който живеем, децата са много мобилни. Ходят навсякъде, навсякъде се срещат с чужди хора, които може да причинят това заболяване. И ако един родител е отговорен, трябва да спазва имунизационния календар", 

Морбили протича под три форми – лека форма, средно тежка и тежка форма. Ние се стремим децата да не стигат до тежката форма, защото има много усложнения от морбилите в други системи на организма на детето, казва д-р Лечева.

„Може да се стигне до дихателна недостатъчност, може да се стигне до енцефалити, които са болести, оставящи след себе си следи", коментира тя.

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Доктор Митка Лечева от Мездра казва, че никога не би се съгласила да постави ваксина само по документ. Кадър: бТВ

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