Проф. Кантарджиев: Морбили може да причини тежко възпаление на мозък

Проф. Тодор Кантарджиев предупреди за рисковете от морбили и призова родителите да ваксинират децата си.Проф. Кантарджиев припомни мащаба на предишните епидемични взривове от морбили и предупреди, че заболяването може да има тежки и дългосрочни последствия:"Последната епидемия беше с 1500 души, която ликвидирахме по време на ковида, в 2021 година последната, обаче пък предпоследната влезнахме в историята, европейската епидемиологична история, с лошото от тази работа, 24 000 болни деца, 24 починали, което е много лошо."По думите му едно от най-тежките усложнения може да се прояви години след преболедуването:"След няколко години, при много малко от децата, на няколко десетки така болни, може да се случи едно хронично възпаление на мозъка, втвърдяващия се енцефалит, който води до много тежка неврологична симптоматика, ранна смърт и понякога пълно ослепяване."Той посочи, че през тази година са засегнати три области – Враца, Плевен и Ловеч. Особено внимание привлече фактът, че при част от заболелите е бил записан имунизационен статус, който според последващи изследвания не съответства на действителността."Много лесно се разбира. Взима се кръв от детето и ако няма антитела за рубеола, за заушка, това значи, че не е слагана ваксината", каза той пред БНТ.