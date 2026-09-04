"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Създаваме среда, която поставя пациента и качеството на медицинската помощ в центъра на всяко решение, посочва директорът проф. д-р Карен Джамбазов

Нова сграда за Отделение по диализно лечение

Мащабна инвестиционна и строителна програма, реализирана през последните 2 години, превръща УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив в едно от най-модерните болнични заведения в България. Под ръководството на управленския екип начело с изпълнителния директор проф. д-р Карен Джамбазов, дм, модерният модел на управление, основан на иновации и дигитализация, води до една от най-мащабните инвестиционни програми в българското здравеопазване.

Клиника по педиатрия Клиника по педиатрия

Сред основните проекти е новият лечебно-диагностичен корпус с близо 18 000 кв. м площ и 235 легла за детски болести и онкология, свързан с хирургичния корпус на бул. „Пещерско шосе“ 66. Пациентските пространства са модернизирани с решения за инфекциозен контрол, лесен достъп до леглата, максимално естествено осветяване, медицински газове във всяка стая и достъпна среда. Педиатричният интериор е съобразен с нуждите на децата, а озеленени покривни тераси създават защитени регенеративни зони.

Клиника по АГ - VIP стаи (2)

Изцяло е преустроен бившият Хранителен блокс площ 4302 кв. м, като в него се пребазират отделенията по нефрология и диализно лечение. Фасадата е реновирана с енергийно ефективни решения. Отделението по хемодиализа разполага с 28 легла, а отделението по нефрология – с 36. Предвидени са удароустойчиви панели, антибактериални настилки, LED осветление, медицински легла и система за обратна осмоза.

Изградена е нова едноетажна високотехнологична база за нуклеарна медицина с циклотронен комплекс, ПЕТ-скен и гама камера с площ 1800 кв. м. Базата разполага с циклотрон за собствено производство на вещества, използвани за ПЕТ-диагностика, и лаборатория за синтез на радиофармацевтици, които помагат за по-прецизно откриване и проследяване на редица заболявания. Развива се и най-големият лъчетерапевтичен комплекс в страната с 4 линейни ускорителя и площ от 1168 кв. м. Изграден е четвърти специализиран бункер, в който е разположен първият линеен ускорител Radixact у нас.

Многоетажен паркинг

Улеснение за медици и пациенти са нов многоетажен паркинг със 679 паркоместа и топла връзка към клиничната база. С новата втора хеликоптерна площадка с площ 4750 кв. м се повишава готовността за спешни състояния и въздушен транспорт на пациенти.

Продължава и текущата модернизация на клиники и операционни зали.

Най-голямото лечебно заведение в България обединява над 50 клиники и звена и ежегодно обслужва над 150 000 пациенти, от които над 80 000 хоспитализирани.

Нов педиатричен и онкохематологичен копрпус (Клиника по педиатрия)

Управлението се основава на ефективно планиране и оптимизация на ресурсите. Инвестициите са резултат от последователна политика на финансова стабилност и ясна визия за развитие. УМБАЛ „Свети Георги“ се утвърждава като модерна и ефективно управлявана здравна организация с фокус върху качество, достъпност и иновации.

„Нашата цел е не просто да изграждаме нова инфраструктура, а да създаваме модерна болнична среда, която поставя пациента и качеството на медицинската помощ в центъра на всяко решение“, посочва проф. д-р Карен Джамбазов.