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Мащабна инвестиционна програма превръща УМБАЛ „Свети Георги“ в най-модерната болница в България advertorial icon

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Сградата на хирургически клиники на УМБАЛ Св. Георги

Създаваме среда, която поставя пациента и качеството на медицинската помощ в центъра на всяко решение, посочва директорът проф. д-р Карен Джамбазов

Нова сграда за Отделение по диализно лечение
Нова сграда за Отделение по диализно лечение

 Мащабна инвестиционна и строителна програма, реализирана през последните 2 години, превръща УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив в едно от най-модерните болнични заведения в България. Под ръководството на управленския екип начело с изпълнителния директор проф. д-р Карен Джамбазов, дм, модерният модел на управление, основан на иновации и дигитализация, води до една от най-мащабните инвестиционни програми в българското здравеопазване.

Клиника по педиатрия
Клиника по педиатрия
Клиника по педиатрия
Клиника по педиатрия

Сред основните проекти е новият лечебно-диагностичен корпус с близо 18 000 кв. м площ и 235 легла за детски болести и онкология, свързан с хирургичния корпус на бул. „Пещерско шосе“ 66. Пациентските пространства са модернизирани с решения за инфекциозен контрол, лесен достъп до леглата, максимално естествено осветяване, медицински газове във всяка стая и достъпна среда. Педиатричният интериор е съобразен с нуждите на децата, а озеленени покривни тераси създават защитени регенеративни зони.

Клиника по АГ - VIP стаи (2)
Клиника по АГ - VIP стаи (2)

Изцяло е преустроен бившият Хранителен блокс площ 4302 кв. м, като в него се пребазират отделенията по нефрология и диализно лечение. Фасадата е реновирана с енергийно ефективни решения. Отделението по хемодиализа разполага с 28 легла, а отделението по нефрология – с 36. Предвидени са удароустойчиви панели, антибактериални настилки, LED осветление, медицински легла и система за обратна осмоза.

Изградена е нова едноетажна високотехнологична база за нуклеарна медицина с циклотронен комплекс, ПЕТ-скен и гама камера с площ 1800 кв. м. Базата разполага с циклотрон за собствено производство на вещества, използвани за ПЕТ-диагностика, и лаборатория за синтез на радиофармацевтици, които помагат за по-прецизно откриване и проследяване на редица заболявания. Развива се и най-големият лъчетерапевтичен комплекс в страната с 4 линейни ускорителя и площ от 1168 кв. м. Изграден е четвърти специализиран бункер, в който е разположен първият линеен ускорител Radixact у нас.

Многоетажен паркинг
Многоетажен паркинг

 Улеснение за медици и пациенти са нов многоетажен паркинг със 679 паркоместа и топла връзка към клиничната база. С новата втора хеликоптерна площадка с площ 4750 кв. м се повишава готовността за спешни състояния и въздушен транспорт на пациенти.

Продължава и текущата модернизация на клиники и операционни зали.

Най-голямото лечебно заведение в България обединява над 50 клиники и звена и ежегодно обслужва над 150 000 пациенти, от които над 80 000 хоспитализирани.

Нов педиатричен и онкохематологичен копрпус (Клиника по педиатрия)
Нов педиатричен и онкохематологичен копрпус (Клиника по педиатрия)

Управлението се основава на ефективно планиране и оптимизация на ресурсите. Инвестициите са резултат от последователна политика на финансова стабилност и ясна визия за развитие. УМБАЛ „Свети Георги“ се утвърждава като модерна и ефективно управлявана здравна организация с фокус върху качество, достъпност и иновации.

„Нашата цел е не просто да изграждаме нова инфраструктура, а да създаваме модерна болнична среда, която поставя пациента и качеството на медицинската помощ в центъра на всяко решение“, посочва проф. д-р Карен Джамбазов.

Още здравни новини вижте тук
Сградата на хирургически клиники на УМБАЛ Св. Георги
Нова сграда за Отделение по диализно лечение
Клиника по педиатрия
Клиника по педиатрия
Клиника по АГ - VIP стаи (2)
Многоетажен паркинг
Нов педиатричен и онкохематологичен копрпус (Клиника по педиатрия)
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