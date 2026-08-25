Министър Ивкова уволни заместника си и двама шефове на дирекции, оставили линейките без застраховки

„Поисках и получих оставките на заместник-министър Ивиан Бенишев, на директора на дирекция „Спешна медицинска помощ" Даниел Петров и на директора на „Обществено здраве" Илия Тасев". Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова на брифинг пред министерството днес.

Причината за уволненията са изтичащи другия месец застраховки "Гражданска отговорност" и "Каско" за линейките. Това означава, че от септември линейките са щели да останат в гаражите, ако не се задейства спешна процедура, обясни министърът.

За застраховането са отговорни дирекциите на Министерството на здравеопазването, допълни Катя Ивкова и поясни, че процесът е трябвало да стартира още през есента на 2025 година.

"Вместо това, дирекциите са си обменяли писма. Тоест новото ръководство на Министерството на здравеопазването не е било уведомено до вчера, когато аз научих", допълни министър Ивкова и призна, че вече уволнените дори не са дали обяснения за действията си.

"Д-р Бенишев е ресорен заместник-министър за спешната медицинска помощ включително. Преди заемането на този пост е заемал и поста директор на дирекция "Спешна медицинска помощ". Тоест, носи пряка отговорност за осигуряването на функционирането на спешната медицинска помощ в страната", аргументира се още тя и допълни, че моралният му компас не трябва да му позволи да се върне на предходната си длъжност, въпреки че законът го позволява.

"Ще започне набиране на оферти, така че да се осигурят застраховките "Гражданска отговорност" и "Автокаско" за автомобилите на спешната медицинска помощ до края на годината. Паралелно с това ще бъде стартирана процедура за осигуряване на всички видове застраховки за 2027 година", категорична е тя.

Министърът на здравеопазването увери, че към момента няма риск за застраховките на линейките, както и за работата на дирекциите и ресора на министерството. "Законът предвижда временно заемащи длъжността директори, докато се назначат нови", заяви тя.

"Този случай доказва колко е необходима административната реформа в системата. Създаването на Националния център за спешна медицинска помощ ще събере в себе си всички функции - и административни, и организационни, и процедурни - така че да се осигури нормалното функциониране на системата за спешната медицинска помощ в страната", аргументира се министър Ивкова.