Застраховат спешно линейките, тръгва реформата в бързата помощ (Обзор)

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Здравната министърка уволни заместника си и 2-ма шефове - след две седмици изтичат "Гражданска отговорност" и "Каско" на колите на спешната помощ, те нито си свършили работата, нито уведомили новото ръководство на МЗ

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова уволни заместника си Ивиан Бенишев, шефа на дирекция “Спешна медицинска помощ” Даниел Петров и директора на “Обществено здраве” Илия Тасев.

Причината - не са осигурили застраховки на линейките, а настоящите им “Гражданска отговорност” и “Каско” изтичат до средата на септември. Без тях линейките не могат да се движат и трябва да останат в гаражите, което за малко е щяло да се случи.

Отговорните дирекции е трябвало да осигурят застраховането още през есента на 2025 г., обясни министър Ивкова. Дирекциите дълго време си обменяли писма за проблема, но така и не уведомили новото ръководство на министерството.

Катя Ивкова и кабинетът ѝ разбрали за спешната ситуация едва преди ден

Оказва се, отговорните за проблема, които вече са отстранени, дори не са дали обяснения за действията си.

Д-р Ивиан Бенишев е ресорен заместник-министър за спешната медицинска помощ, а преди заемането на този пост е бил шеф на дирекция “Спешна медицинска помощ” в здравното ведомство.

Той носи пряка отговорност да се осигури функционирането на спешната медицинска помощ в страната,

аргументира уволнението му министърката.

Тя допълни, че законът позволява на д-р Бенишев да се върне на предишната си позиция, но се надява моралният му компас да го спре.

Ивкова увери, че към момента няма риск за работата на линейките. Незабавно започва набиране на оферти за застраховане до края на годината, а паралелно ще стартира процедурата и за другата година.

За функционирането на дирекциите с вакантни шефове също няма риск - законът предвижда да се ръководят от временно заемащи длъжностите.

Министър Ивкова вече анонсира сериозна административна реформа в системата на здравеопазването.

Една от предвидените промени е обединяването на всички спешни центрове, включително този по въздух. “Този случай доказва колко е необходима реформата. Създаването на Национален център за спешна медицинска помощ ще събере в себе си всички функции - и административни, и организационни, и процедурни, така че да се осигури нормалното функциониране на системата за спешната медицинска помощ в страната”, заяви тя.