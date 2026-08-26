Главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев подаде оставка

Не е съгласен с готвената реформа в държавния здравен контрол

Доц. д-р Ангел Кунчев подаде заявление за освобождаване от длъжността главен държавен здравен инспектор. Документът е внесен на 26 август 2026 г. до министър-председателя. Като мотиви Кунчев посочва навършването на пенсионна възраст и несъгласието си с подготвяната реформа в държавния здравен контрол, съобщиха от здравното министерство.

„Уважавам професионалния път на доц. Ангел Кунчев. Той има сериозен опит и принос към системата. Никой не оспорва това", заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

По думите ѝ заявлението за освобождаване съдържа не само лично решение, но и публична оценка, че настоящият модел на държавен здравен контрол работи ефективно и че подготвяната реформа би затруднила системата. За да опровергаят това от Министерството на здравеопазването посочват конкретни данни, които според ведомството показват необходимост от промяна.

Доц. Кунчев е главен държавен здравен инспектор от 2011 г. По закон той организира, координира и ръководи държавния здравен контрол и надзора на заразните болести в страната. От Министерството уточняват, че това не означава, че той носи лична отговорност за всеки проблем в болниците, но резултатите в областта на надзора на заразните болести, противоепидемичния режим и контрола на инфекциите не могат да бъдат отделени от управленската отговорност на заеманата длъжност.

Като аргумент за необходимостта от реформа министър Ивкова посочва данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Според организацията ниският брой на отчетените вътреболнични инфекции в България вероятно се дължи и на непълно отчитане. Под 30% от изследваните български болници участват в национални или регионални мрежи за наблюдение на определени инфекции.

Данните показват още, че в България има 0,98 специалисти по превенция и контрол на инфекциите на 250 болнични легла, при европейска медиана от 1,25. Дезинфектант непосредствено до леглото е наличен при 27,3% от болничните легла, докато европейската медиана е 49,2%.

От министерството подчертават, че тези данни не се посочват, за да бъде омаловажен професионалният принос на доц. Кунчев, а като необходим контекст в спора дали настоящият модел е достатъчно ефективен и има ли нужда от промяна.

Като пример за необходимостта от по-добър контрол е посочен и случаят с неистинските здравни книжки по Черноморието. След като информацията за случая стана публична по време на мандата на министър Ивкова, тя е поискала информация от трите регионални здравни инспекции по Черноморието. От РЗИ – Варна са потвърдили, че е получен сигнал и е образувано досъдебно производство. От министерството посочват, че случаят не е повод за лични обвинения, а показва необходимостта от свързани регистри, електронна проследимост и по-сигурна проверка на документите. Очаква се информация и от РЗИ – Бургас.

В заявлението си доц. Кунчев посочва и над 230 незаети длъжности в РЗИ и националните центрове. Според Министерството този факт не доказва стабилност на системата, а показва наличието на кадрови и организационен проблем, който не може да бъде решен единствено чрез заличаване на незаети щатни бройки.

От ведомството подчертават, че подготвяната реформа не предвижда закриване на регионалния здравен контрол. Запазват се 28-те териториални структури, местните екипи, инспекторите, лабораториите и възможността за реакция на място. Предвижда се обединяване на дублиращите административни дейности, въвеждане на единни правила и електронна проследимост, както и възможност ресурсът да бъде насочван към местата, където е най-необходим.

„Уважавам решението на доц. Кунчев да се оттегли и му благодаря за работата. Оставката му обаче не отменя установените проблеми и не може да бъде присъда над реформата. Неговото право е да вземе лично решение. Моята отговорност като министър е да взема решения за системата. Реформата ще бъде проведена внимателно и поетапно. Не срещу хората в РЗИ, а за да имат те по-добра подкрепа, повече ресурс и по-силен контрол на терен", заяви министър Катя Ивкова.