Семейство в ловешкото село Стефаново е заразено с антракс, потвърди втора проба

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Семейство в ловешкото село Стефанова е заразено с антракс, потвърди втора лабораторна проба.

Инфекцията е засегнала семейство, консумирало заразено домашно месо и техен близък.

Първоначално взетата проба от лицензирана лаборатория беше отчетена като отрицателна, но второто специализирано изследване категорично е потвърдило наличието на опасната бактерия, съобщи НОВА. Заразени са трима души - мъж, жена и техен близък приятел.

Те са приети в болница през уикенда със съмнителни за болеста симптоми. По първоначална информация хората са консумирали месо от собствени животни, добито за лични нужди. Поради високия риск от опасната инфекция, районът около спешното отделение на плевенската болница е бил временно отцепен от полицията за спазване на протоколите за сигурност.

За късния следобед днес е свикана извънредна Епизоотична комисия към областния управител на Ловеч. На заседанието предстои да бъдат набелязани спешни мерки за ограничаване и ликвидиране на потенциално смъртоносното заболяване.

Проф. Цеца Дойчинова, началник на Инфекциозната клиника, обясни пред БНР:

"Резултатът и на тримата пациенти - изследването се казва PCR, и при тримата изследването е категорично положително за антракс. Това е особено опасна инфекция и означава, че най-вероятно животните, които тези хора са отглеждали за собствена консумация, са болни.

И при обработването им - при клане, при дране, най-често тогава става става заразяването - при някоя раничка на ръцете, убождане от кост, от зъб на животното и т. н. Както се вижда, те са предимно по ръцете им тези кожни прояви на антракс.

Веднага сме ги хоспитализирали, сега сменяме терапията съобразно категорично положителния резултат. Те са изолирани, имаме предписания от РЗИ".

Предстои решение на комисията дали в село Стефаново ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове (КПП) и какъв ще бъде обхватът на действията по установяване и поставяне под наблюдение на всички контактни лица.