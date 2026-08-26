Министър Ивкова: Оставката на доц. Ангел Кунчев не е пречка за административната реформа

"Оставката на доц. Ангел Кунчев не трябва да бъде пречка за реформата. Факт е, че доцент Кунчев е на длъжността Главен държавен здравен инспектор от 2012 година - това обаче не е само експертна длъжност, а и политическа".

Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова на брифинг малко след новината за напускането на главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.

"Изразявам дълбокото си уважение към доц. Кунчев, към неговия професионален опит и път, както и за приноса му в системата на здравеопазването.

Реформата в системата обаче е с фокус върху експертизата, така че всички ние като граждани да бъдем защитени", заяви министърът и обясни, че по време на предстоящото обществено обсъждане ще вземе предвид препоръките на доц. Кунчев, както и всички становища и предложения на бранша.

Един от мотивите на доц. Ангел Кунчев за напускането на поста е реформата в структурата на Регионалните здравни инспекции и закриването на щатни бройки.

"Регионалните здравни инспекции няма да бъдат закрити, просто няма да са отделни юридически лица. А общата администрация - счетоводители, юристи и финансисти, няма да бъде в такъв обем. Всички имате високи очаквания към държавната администрация и тези очаквания трябва да бъдат оправдани", заяви министърът и обясни, че за да се стигне до истинските проблеми на пациентите, трябва първо да има администрация, която да работи за всички граждани и за държавата.

За целия период, в който аз съм министър, Главният здравен инспектор доц. Ангел Кунчев беше в болничен", поясни министър Катя Ивкова и допълни, че доц. Кунчев не взел участие в изготвянето на административната реформа в здравеопазването.

Тя обясни, че негов заместник е бил шефа на дирекция "Обществено здраве" Илия Тасев, който беше уволнен вчера.

Оказва се, експертите, които работят в дирекцията, са пропуснали да се консултират с доц. Кунчев за реформата в периода на болничния му.

"При стартиране на сериозна и всеобхватна реформа беше правилно тя да се обсъди с всички участници в засегнатите структури, да се опитаме да обясним целите и подходите и да приобщим всички – и ръководители и служители към нея. Няма нужда да превръщаме ръководителите във врагове, а работещите в уплашени служители, очакващи неясни промени и демотивирани в работата си", аргументира оставката си доц. Кунчев.