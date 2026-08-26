Първи случай на западнонилска треска у нас за 2026 г.

В България е регистриран първият случай на западнонилска треска за 2026 г. Това показват данните от Националния център по заразни и паразитни болести за отчетната седмица 17-23 август 2026 г. Данните са публикувани на сайта на Центъра.

От тях става ясно още, че от януари 2025 г. до 23 август 2025 г. също е имало регистриран един случай на болестта.

Инфекцията е трансмисивно заболяване, което се предава чрез ухапване от заразени комари, посочват на сайта си от Центъра. Повечето случаи възникват в периода юли-септември във връзка с активността на живия преносител - комара, като 80% от инфектираните хора не проявяват симптоми. При около 20% от тях се развива западнонилска треска, характеризираща се главоболие, неразположение, треска, болки в мускулите, повръщане, обрив, умора, болка в очите, увеличени лимфни възли.

Инкубационният период е от 3 до 14 дни. Вирусът обикновено се предава на човек чрез ухапване от заразени комари (род Culex), а комарите се инфектират от заразени птици. Вирусът може да се предаде от човек на човек единствено при кръвопреливане или трансплантация на органи. Инфектирана майка също може да зарази своето дете при бременност, раждане и кърмене, пише БТА.

Няма специфично лечение на заболяването и затова се прилага поддържаща терапия. Няма разработена ваксина за борба с вируса при хората, посочват още от Центъра.