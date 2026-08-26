Установиха заразени с хепатит при безплатни изследвания в столичния кв. "Христо Ботев"

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При кампания за безплатни изследвания в столичния квартал "Христо Ботев" са установени заразени с хепатит "В" и "С".

Безплатните прегледи за вирусен хепатит се извършват от Столичната здравна инспекция по инициатива на Българското дружество по гастроентерология. Предстоят такива и в квартал "Факултета".

Заразените хора са насочени за допълнителни кръвни изследвания и преглед при гастроентеролог.

Профилактичните прегледи за хепатит "С" и "B" в столичния квартал "Христо Ботев" се извършват с помощта на медиатори.

"Говорим за хепатитите. Лицата, които търпят по-нататъшно уточняване, се насочват към гастроентеролог, който да ги консултира и да се предприемат, ако е необходимо, по-нататъшни изследвания и съответния терапевтичен подход, за да се контролират нещата навреме", каза пред БНР д-р Росица Вълкова от Столичната регионална здравна инспекция.

Скрининг за вирусен хепатит ще се проведе след два дни и в столичния квартал "Факултета".