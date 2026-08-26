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Доц. Ангел Кунчев даде оставка, отказва да участва в разрушаването на общественото здраве (Обзор)

Волен Стефанов

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Доц. Ангел Кунчев е главен държавен здравен инспектор от 2011 г.

Здравният министър: Това не пречи на реформата

Невъзможно е да наблюдавам безпристрастно и да участвам в процеса по разрушаването на системата на общественото здраве. Това написа главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, който подаде оставка след 15 г. на поста и общо 42 г. в системата на здравеопазването.

Той напуска министерството заради несъгласие с подготвяната административна реформа. Според него тя ще доведе до сериозни затруднения в работата на регионалните здравни инспекции.

Министерството на здравеопазването предлага закриването на всички РЗИ-та и превръщането им в териториални дирекции на министерството. Целта била оптимизация на работата и експертно обслужване на гражданите.

Според доц. Кунчев обаче промяната ще възпрепятства спешните мерки при възникване на ситуация, заплашваща общественото здраве. РЗИ ще се превърнат в система на проблеми и искания към министерството.

“При стартиране на сериозна и всеобхватна реформа беше правилно тя да се обсъди с всички участници в засегнатите структури, да се опитаме да обясним целите и подходите”, написа още главният държавен здравен инспектор.

Той е категоричен, че административната реформа се прави за сметка на сериозни проблеми в здравеопазването като доплащанията на пациентите, затруднения достъп до лекарства и др.

За да се стигне до истинските проблеми на пациентите, трябва първо да има администрация, която да работи за всички граждани и за държавата, отговори му министърът на здравеопазването Катя Ивкова на брифинг малко след новината.

Тя допълни, че оставката на доц. Кунчев не трябва да бъде пречка за реформата и че длъжността му освен експертна е и политическа.

“Изразявам дълбокото си уважение към доц. Кунчев, към неговия професионален опит и път, както и за приноса му в системата на здравеопазването”, каза още тя и добави, че по време на общественото обсъждане ще вземе предвид препоръките на доц. Кунчев, както и всички становища и предложения на бранша.

Реформата в администрацията не е била съгласувана с доц. Кунчев, защото той бил в болнични от встъпването на Катя Ивкова като министър.

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Доц. Ангел Кунчев е главен държавен здравен инспектор от 2011 г.

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