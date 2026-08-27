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В Гърция 75 нови заразени със западнонилска треска само за седмица, починалите се увеличават

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Ръст на случаите на западнонилска треска в Гърция СНИМКА: Пиксбей

Ръст на заразените със западнонилска треска се отчита в Гърция, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ. Според данни, изнесени от Националната организация за обществено здраве (ЕОДИ), броят на заразените с вируса е достигнал 232. Само седмица по-рано пациентите със западнонилска треска бяха 157. В рамките на седем дни - от 19 до 26 август, са регистрирани нови 75 случая.

На болнично лечение са подложени 73 пациента, като 26 от тях са в интензивни отделения, посочва телевизията. Броят на починалите пациенти вследствие на усложнения също е нараснал и те вече са 19.  

Здравните власти очакват ръст на случаите през следващите две седмици. Според специалисти Гърция е в пика на епидемиологичната вълна след първия случай на заразен с вируса, който беше регистриран през юни.

Спрямо миналата година случаите на заразени със западнонилска треска са три пъти повече, отбелязва ЕРТ.

Според данни на ЕОДИ през 2025 г. заразените са били 96, посочва електронното издание на гръцкия в. "Катимерини". Годината с най-много случаи е 2018 г. Тогава те са били 317, когато починалите пациенти са 35.

Вирусът се регистрира за първи път в Гърция през 2008 г., посочва още "Катимерини". 

През последните дни и седмици все повече страни на Балканите съобщават за регистрирани случаи на западнонилска треска, показват медийни публикации в региона. Първият за годината случай е регистриран и в България, съобщи БТА, позовавайки се на данните от Националния център по заразни и паразитни болести за отчетната седмица 17-23 август 2026 г. 

Западнонилската треска е трансмисивно вирусно заболяване при хора и животни. Болестта се предава основно чрез ухапване от заразени комари, които са преносители на вируса. Най-честите симптоми включват треска, главоболие, мускулни болки и в някои случаи обрив. Повечето хора, заразени с вируса, развиват леки или умерени симптоми, но в редки случаи заболяването може да доведе до сериозни неврологични усложнения като менингит или енцефалит, които могат да бъдат животозастрашаващи.

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Ръст на случаите на западнонилска треска в Гърция СНИМКА: Пиксбей

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