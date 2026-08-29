Сладоледът и студените напитки не предизвикват заболяване, но има други фактори, които водят пациентите при нас през лятото, казва д-р Даяна Петкова, УНГ специалист в УМБАЛ „Софиямед“

Летните месеци обикновено свързваме с море, басейни, пътувания и повече време на открито, а не с инфекции и посещения при лекар. В практиката на УНГ специалистите обаче лятото има своите характерни заболявания. Водата, влагата, климатизацията, резките температурни промени, полетите и гмуркането могат да създадат условия за възпаления на ушите, носа и гърлото.

Най-честите УНГ инфекции през лятото са свързани с външния слухов проход и средното ухо. Обикновено специалистите се сблъскват с външен отит, който може да бъде причинен от бактериална инфекция, а в някои случаи се наблюдава и комбинация с гъбична инфекция.

Водата в ухото – малко неудобство, което може да стане голям проблем

Плуването в море, басейн или друг водоем увеличава риска от възпаление, тъй като след къпане в ушния канал може да се задържи влага. Топлата и влажна среда е благоприятна за развитието на инфекции, включително на отомикоза - гъбична инфекция на външния слухов канал. Допълнителен фактор е и хлорът в басейните. Той може да изсуши кожата на слуховия канал, с което се нарушава естествената й защитна бариера. Това улеснява развитието на инфекции.

„Първите симптоми невинаги изглеждат тревожни. Често пациентите усещат заглъхване на ухото, понякога придружено от сърбеж. Именно тези ранни признаци обаче не бива да се подценяват. Заглъхването и сърбежът могат да бъдат първите симптоми на ушна инфекция. В рамките на дни тя се обостря, сърбежът се засилва, а после се поява и болка“, обяснява д-р Даяна Петкова,УНГ специалист в УМБАЛ „Софиямед“.

Една от най-честите грешки след появата на подобни оплаквания е самолечението. Много хора използват ушни капки с обезболяващ ефект, без да са сигурни каква точно е причината за симптомите. Макар подобни средства временно да намаляват болката, те невинаги са подходящи. „Някои от тези капки са на мастна основа, не са подходящи при инфекция на външния слухов проход“, посочва лекарят.

При болка по-уместно може да бъде обезболяване с нестероидни противовъзпалителни медикаменти, но конкретното лечение трябва да бъде съобразено със състоянието на пациента и да се изясни причината за възпалението.

Категорично не се препоръчва използването на различни подръчни средства. В практиката все още се срещат опити за лечение с алое, восъчни свещи и дори спирт, което е противопоказно и може да влоши състоянието на пациента.

Климатикът – причина за суха лигавица и температурен шок

Лятото носи и друг характерен УНГ проблем – раздразнението на носа и гърлото вследствие на климатизацията.

Климатиците намаляват влажността на лигавиците в носа и гърлото, което може да наруши нормалния мукоцилиарен клирънс, а това е естественият механизъм, чрез който дихателните пътища се самопочистват. В резултат могат да се появят усещане за сухота, дразнене и дискомфорт.

Ако след продължителен престой в силно климатизирано помещение човек излезе навън в горещината, резките температурни разлики създават допълнителен стрес за вече раздразнената и суха лигавица, което може да се превърне в предпоставка за развитие на инфекции.

Студените напитки и сладоледът също често са обвинявани за възпалено гърло. Според д-р Петкова обаче няма данни те сами по себе си да имат директен болестотворен ефект. При хора с хроничен фарингит, тонзилит или рефлукс студените храни и напитки могат да обострят вече съществуващите оплаквания, но не и да предизвикат заболяване.

Полети, гмуркане и заглъхнали уши

Лятото е сезонът на пътуванията, а промяната на атмосферното налягане при излитане и кацане със самолет или при гмуркане също може да предизвика неприятни УНГ симптоми. Рязката промяна в налягането води до заглъхване и болка в ушите. Рискът е по-висок, когато човек пътува със запушен нос или има носна секреция.

В такива ситуации дъвченето на дъвка и честото преглъщане могат да помогнат за изравняване на налягането в ушите. При хрема специалистът препоръчва използването на средства, които намаляват отока на носната лигавица, например препарати с ксилометазолинов хлорид, съобразени с лекарска или фармацевтична препоръка.

Промените в налягането в някои случаи засягат и синусите, като се развива т.нар. баросинуит. Това е възпаление на синусите, причинено от бърза и рязка промяна във външното атмосферно налягане.

Кога самолечението трябва да спре и да се посети специалист

Има симптоми, при които посещението при УНГ специалист не бива да се отлага. Сред тях е трайното заглъхване на ушите, което продължава с дни, както и появата на нов високочестотен шум в ушите.

„Новопоявилият се високочестотен шум в ушите може да бъде симптом на остър неврит на слуховия нерв, което изисква спешна лекарска намеса“, предупреждава д-р Даяна Петкова.

Комбинацията от заглъхване и болка също трябва да бъде оценена от лекар. В някои случаи това е хеморагичен среден отит, при който може да се наложи парацентеза – процедура, при която се прави малък отвор в тъпанчевата мембрана с лечебна цел.

Внимание заслужават и някои симптоми, които лесно могат да бъдат приети за обикновена „лятна настинка“. Такива са едностранната постоянна болка в гърлото и трайно спадналият глас, особено ако продължават повече от месец.

Стандартният УНГ преглед включва оглед на ушите, носа и гърлото с помощта на светлина и специализирани инструменти. При необходимост специалистът може да използва отоскоп (уред за преглед на ушния канал и тъпанчето), микроскоп или ендоскоп. Ендоскопското изследване дава възможност за увеличен образ и различна перспектива, което да помогне за по-прецизна оценка на определени структури и проблемни зони.

Някои групи пациенти трябва да бъдат особено внимателни през лятото. Сред тях са хората с отслабена имунна система и пациентите с диабет. Повишен риск може да има и хора с хронични заболявания като бронхиална астма, хроничен риносинуит и алергии. При тях дори на пръв поглед леките симптоми не бива да бъдат пренебрегвани, особено ако се задържат, повтарят се или се влошават.

Три прости правила за по-спокойно лято

Част от летните УНГ проблеми могат да бъдат предотвратени с няколко сравнително прости навика.

На първо място е важно ушите да се подсушават с кърпа след плуване и къпане. Не по-малко съществено е да се ограничи честото почистване на ушите с клечки, тъй като то може да наруши естествената защита на слуховия канал.

За носа може да бъде полезна промивката с физиологичен разтвор, която подпомага поддържането на добра хигиена и овлажняване на носната лигавица.

Пълноценното хранене и физическата активност също остават незаменима част от поддържането на общия и локалния имунитет.

„Ако трябва да бъдат обобщени най-важните правила за профилактика през летните месеци, това са подсушаване на ушите след къпане, изравняване на налягането при излитане чрез преглъщане и намаляване на температурната разлика при престой на климатик“, казва д-р Петкова.

И не на последно място – важно е да не се вярва на мита, че УНГ заболяванията имат строго определена сезонност. Гнойна ангина и синузит могат да се развият и през лятото.

Затова появата на симптоми не бива автоматично да се отдава на климатика, студената напитка или „нещо временно“. Когато оплакванията се задържат, засилват се или са придружени от болка, заглъхване, шум в ушите или трайна промяна в гласа, най-доброто решение е навременната консултация с УНГ специалист. Прегледът може да предотврати усложнения, които да развалят спокойствието през лятото.