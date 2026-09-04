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По-бързо! По-точно! С грижа! В медицински комплекс „Пълмед“!

Медицината се развива с изключителни темпове, а високотехнологичната апаратура отдавна е неизменна част от прецизната диагностика и съвременното лечение. През последната година Университетската болница „Пълмед“ и ДКЦ „Пълмед“ в Пловдив правят сериозни инвестиции в обновяване на своята апаратура и разширяване на медицинската си база с ясната цел пациентите да имат достъп до най-съвременни методи на диагностика, лечение и технологии на едно място.

Робот DaVinci – флагман в новите технологии

Сред най-значимите нови технологии е роботизираната хирургична система Da Vinci X.

Тя позволява на хирурзите да извършват сложни операции през малки разрези, като разполагат с детайлна триизмерна картина на оперативното поле и възможност за изключително прецизни движения.

Това спестява на пациента време за възстановяване, дискомфорт, травми и осигурява по-бързо връщане към нормалния ритъм на живот.

Роботът не замества хирурга – напротив, той е високотехнологичен инструмент в ръцете на специалиста, който му позволява да работи с по-голяма прецизност и контрол.

Към технологичното обновяване се добавят нови поколения ехографски системи, които дават възможност за по-добра визуализация и повече информация, която лекарят може да използва при поставянето на диагнозата и проследяването на лечението.

E Vivid E95 е висок клас кардиологичен ехограф, който осигурява изключително детайлна 2D, 3D и 4D визуализация на сърцето и кръвотока. Системата позволява прецизна оценка на сърдечния мускул и клапите, подпомага ранното откриване на патологични промени и дава възможност за бърз и точен анализ на сърдечната функция. Усъвършенстваните автоматизирани инструменти улесняват работата на специалистите и съкращават времето за диагностика, като особено ценна е при сложни кардиологични случаи. Два апарата Vivid E95 вече функционират в отделенията по кардиохирургия и педиатрия на УМБАЛ „Пълмед“, осигурявайки висок клас образна диагностика както за възрастни, така и за най-малките пациенти.

Voluson E8 Expert е висок клас ехографска система, специализирана в акушерско-гинекологичната диагностика, която осигурява прецизна 2D, 3D и 4D визуализация. Апаратът позволява детайлна оценка на плода и проследяване на бременността, както и прецизно изследване на женската репродуктивна система, включително при по-сложни диагностични случаи. Високото качество на образа подпомага специалистите при ранното откриване и проследяване на различни състояния по време на бременността.

За дентална и лицево-челюстна диагностика „Пълмед“ разполага и с последно поколение 2D – 3D дентален скенер Vatech Green X16 (CBCT). Апаратът създава панорамни зъбни снимки и телерентгенографии, детайлни триизмерни изображения на зъбите, челюстите, костните структури и анатомичните особености на цялото лице и глава. Това е ключов фактор за прецизното планиране на лечението в имплантологията, оралната хирургия, лицево-челюстната хирургия, УНГ хирургията и ортогнатната хирургия. За пациента ползата е по-добро предварително планиране на лечението и по-ясна представа за индивидуалната анатомия, преди да бъде предприета самата процедура.

Апаратура с AI и нов лабораторен стандарт само и единствено тук

В ДКЦ „Пълмед“ е закупена и в процес на инсалиране и нова високотехнологична апаратура за още по-прецизна диагностика в четирите модерни лаборатории: по микробиология, имунология, вирусология и паразитология. Това изцяло ще трансформира нивото на лабораторните услуги, които ДКЦ „Пълмед“ ще предложи на своите пациенти.

Масспектрометър – бърза идентификация на микроорганизми

Сред новите попълнения в технологичния лабораторен арсенал на ДКЦ „Пълмед“ е MALDI-TOF система за бърза идентификация на микроорганизми, бактерии и гъбички по техния характерен „молекулярен отпечатък“. MALDI-TOF намалява времето за идентификация на причинителите от 3–4 дни на 1 ден.

Бързата и много висока надеждност при определяне на микроорганизмите води до по-точна антибиотична терапия, по-бързо начало на лечението, по-малък болничен престой и намаляване на възможността за антибиотична резистентност.

Ново поколение флоуцитометрия Bri Cyte MX

В Имунологичната лаборатория предстои да заработи и Bri Cyte MX – високотехнологична система за изследване на клетките на имунната система.

Най-просто казано, тя позволява от една проба да бъде получена много по-голяма и подробна информация за различни характеристики на клетките, доказване на дефицитни състояния, репродуктивни и хематологични отклонения.

За пациента това означава по-подробна лабораторна информация, която подпомага лекаря при поставянето на точна диагноза и избора на последващо поведение.

Изкуствен интелект помага при изследването за паразити

В Паразитологичната лаборатория новата система AVE-562 автоматизира изследването на проби от фецес.

Вместо целият процес да разчита единствено на ръчна обработка и микроскопско наблюдение, апаратът използва съвременна оптика и технологии с изкуствен интелект, за да открива и разпознава структури, свързани с паразитни инфекции.

Това прави изследването по-стандартизирано, намалява зависимостта от ръчната обработка и позволява по-ефективно изследване на пробите.

Новото оборудване надгражда и вече съществуващите възможности на Вирусологичната лаборатория, в която се използват CLIA системите Snibe Diagnostic Maglumi X3, автоматизираната ELISA система Diesse Chorus Trio и PCR апаратура.

Именно тук се правят изследвания за HPV – човешкия папиломен вирус. Този тест може да установи наличието на вируса и да помогне за оценка на риска, преди да се появят последствията.

Всички тези технологии имат една обща цел – лабораторните изследвания да бъдат по-надеждни, по-бързи и по-информативни, така че лекарят да разполага с необходимите данни за вземане на правилно решение.

Лабораториите на ДКЦ „Пълмед“ са достъпни за всички пациенти, които се нуждаят от надеждни, точни и бързи резултати.

Защото да вървиш в крак с времето в медицината означава преди всичко да предоставяш на пациентите най-доброто, което съвременните технологии и човешката експертиза могат да предложат.