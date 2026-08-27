Бонуси за лични лекари предлага кандидатът на управляващите за шеф на Здравната каса

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Новото ръководство на Касата ще бъде избрано с мандат до 20 март 2030 г.

Кандидатите искат да борят харчовете с дигитализация

Единствената номинация за зам.-шеф, застраховател: Здравното осигуряване и застраховането са общо взето един процес

Създаване на механизми за ранна диагностика и диетично консултиране при риск от затлъстяване, като лекарите да получават бонуси, ако успеят да обхванат над 70% от пациентите си с годишна профилактика. Това е един от приоритетите на д-р Владимир Даскалов, кандидат на "Прогресивна България" за управител на Националната здравноосигурителна каса.

"За да пречупим негативната статистика за предотвратимата заболеваемост, НЗОК не може да бъде просто пасивен платец. Ще предложа въвеждането на общопрактикуващи лекари на специализирани пакети за консултиране, подкрепа за отказване от тютюнопушене", заяви още д-р Даскалов на изслушването в комисия на кандидатите за управител и подуправител на Здравната каса.

Особено внимание д-р Владимир Даскалов обърна на ефикасността на профилактиката и превенцията. Тя не се мери с това колко пари сме похарчили, а дали сме постигнали целите си, убеден е той.

"Ако например НЗОК инвестира 5 милиона евро в програма за превенция при личните лекари, ефикасността на тази инвестиция ще се докаже едва тогава, когато на следващата година видим реален спад от 15% на случаите на инфаркт и инсулт", даде пример д-р Даскалов.

Ако д-р Владимир Даскалов стане управител на Касата, ще работи с новоизбрания зам.-шеф д-р Асен Меджидиев. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Друг негов приоритет е оптимизация на системата и цялостна дигитализация за намаляване на излишната административна тежест. По думите му, това ще се случи чрез отпадане на хартиените здравноосигурителни книжки и въвеждане на задължително електронно отчитане в реално време на всички прегледи, изследвания и някои други диагностични дейности за извънболничната помощ.

"Лабораториите трябва да преминат към незабавен отчет, аналогично на аптеките и работата с електронните рецепти", отсече той.

Проверката на осигурителния статус д-р Даскалов предлага да се извършва само по електронен път чрез НЗОК и НАП, а профилактиката трябва да достига всички региони в страната.

Кандидатът цели още пълен обхват на ползването на приложението на НЗОК, чрез което гражданите ще получават известия в реално време за всеки преглед, изследване или отпуснато лекарство.

"Това изисква незабавно ускоряване на достъпа до електронното здравно досие, освен това въвеждането на обратна връзка в реално време ще повиши съществено сигурността", сигурен е д-р Даскалов. Трябва да се засилят показателите за качество в болниците, обяснява още той.

Част от приоритетите му са реформа в лекарствената политика да е базирана на дигитализация и засилен контрол, задължителна верификация на всички рецепти, не само тези с предписание от НЗОК и създаване на дигитална аптечна карта на абсолютно всички търговци на дребно в страната, независимо дали работят с Касата.

Според него чрез електронното отчитане медикаментите да пресичат злоупотребите при отчитането на делими опаковки.

"Дигитализацията ще спре източването на касата. Чрез пълноценно използване на националната здравноинформационна система и електронното досие, ние ще прекратим порочната практика на дублиране на изследвания", убеден е още д-р Владимир Даскалов.

"Ако един пациент си е направил скенер или кръвни тестове за спешната болнична помощ, а два дни по-късно постъпи в болница, лекарите там веднага ще видят готовите резултати и касата няма да плати втори път същото изследване", обясни той.

Номинацията на "Продължаваме промяната" за управител на НЗОК, Станимир Михайлов, сам призна, че до голяма степен приоритетите му се припокриват с тези на д-р Владимир Даскалов.

Станимир Михайлов, който вече беше управител на Касата до 2023 г., подкрепи идеята "дигитализация срещу източване на финансите".

Станимир Михайлов (в средата) вече е бил шеф на НЗОК, а сега е издигнат от "Продължаваме Промяната". СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

По време на мандата му било създадено дигитално звено, което да анализира контролите в информационната система на НЗОК и бюджета в тяхната обвързаност, но така и не заработило, обясни той.

Увеличаването на бюджета за извънболнична помощ и стремеж към ефективна превенция и профилактика също са сред приоритетите на Станимир Михайлов.

За оптимизиране на разходите кандидатът предлага диференцирано заплащане на клиничните пътеки в зависимост от тежестта на състоянието и за тяхното изпълнение.

"Ефектът върху разходите на касата, в зависимост от тежестта на лечение на заболяването, е положителен. Съответно тежестта и отчетената тежест определя нивото на разходите и изпълнението на дейности. Клиничните пътеки биха могли да се остойностят много по-точно по степенна скала и тежест", обяснява Михайлов.

Опозицията постави под въпрос кометентността на единствения кандидат за подуправител на Касата Здравко Шушков, издигнат от "Прогресивна България".

"Здравното осигуряване и застраховането са общо взето един процес. Здравната каса е фонд, който е еквивалентът на застрахователна компания", защити се той.

Здравко Шушков е управител и представляващ застрахователен брокер - „Корпорекс България" ЕООД, иначе завършва „Автомобилна техника" в Техническия университет и магистратура по „Стопанско управление". Над десетилетие работи в ДЗИ.