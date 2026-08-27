63-годишен от Пловдив се е заразил със западнонилска треска след пътуване до Италия

63-годишен мъж от Пловдив се е заразил със западнонилска треска след пътуване до Италия. Това е първият регистриран случай на болестта у нас през този сезон, показват данните на Националния център по заразни и паразитни болести за периода 17–23 август.

Новината бе оповестана преди няколко дни, но сега станаха ясни подробностите.

Заразеният е 63-годишен мъж. В края на юни той пътувал до Италия, а месец по-късно бил на почивка в Китен. След завръщането си развил симптоми на инфекцията - висока температура, мускулни болки и неврологични оплаквания.

Пациентът е в добро общо състояние, съобщава NOVA. Инфекцията е трансмисивно заболяване, което се предава чрез ухапване от заразени комари, посочват на сайта си от Центъра. Повечето случаи възникват в периода юли-септември във връзка с активността на комара, като 80% от инфектираните хора не проявяват симптоми. При около 20% от тях се развива западнонилска треска, характеризираща се главоболие, неразположение, треска, болки в мускулите, повръщане, обрив, умора, болка в очите, увеличени лимфни възли.

Инкубационният период е от 3 до 14 дни. Вирусът обикновено се предава на човек чрез ухапване от заразени комари (род Culex), а комарите се инфектират от заразени птици. Вирусът може да се предаде от човек на човек единствено при кръвопреливане или трансплантация на органи. Инфектирана майка също може да зарази своето дете при бременност, раждане и кърмене.

Няма специфично лечение на заболяването и затова се прилага поддържаща терапия. Няма разработена ваксина за борба с вируса при хората, посочват още от Центъра.

Здравните власти напомнят, че рискът съществува и в градска среда, затова препоръчват използването на репеленти и други средства за предпазване от комари.

През миналата година в България са регистрирани 31 случая на западнонилска треска.