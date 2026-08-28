Лекарства, заплащани от НЗОК, се отпускат само с електронна рецепта

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Съгласно действащата нормативна уредба се допуска предписване на до 3 лекарствени продукта за лечение на едно заболяване

Всяко здравноосигурено лице съгласно Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) има право на определени гарантирани здравни дейности, включително лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

НЗОК заплаща за домашно лечение лекарствени продукти, които отговарят на следните условия:

Да са показани за заболявания, включени в списъка по чл.45, ал.4 от ЗЗО, за чието домашно лечение НЗОК заплаща напълно или частично лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

Да са включени в приложение №1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС) в съответствие с терапевичните показания от кратката характеристика на лекарствения продукт.

Притежателите на разрешение за употреба на лекарствени продукти или техните представители да са изявили писмено до НЗОК желание продуктът им да се реимбурсира от НЗОК и да са сключили договор с НЗОК.

На интернет страницата на НЗОК в раздел "Лекарства и аптеки", "Списъци с лекарствени продукти" на всяко 1-о и 16-о число на месеца се публикува актуализиран списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща напълно или частично за домашно лечение.

Кой предписва лекарствата за домашно лечение, които НЗОК заплаща?

Право да предписват лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, имат само лекари от заведения за извънболнична помощ, сключили договор с НЗОК, т.е. - общопрактикуващ лекар или лекар специалист.

Лекарствените продукти, за които в приложение №1 на ПЛС е посочено, че се извършва експертиза по чл. 78, т. 2 ЗЗО, се предписват с електронен протокол.

Протокол могат да издават специалисти по профила на заболяването, работещи в лечебни заведения – изпълнители на извънболнична помощ, или от специализирани комисии в лечебни заведения – изпълнители на болнична помощ. След утвърждаване на протокола се издава електронното предписание (рецепта) от личния лекар.

Кои лекарствени продукти се доплащат и кои са изцяло безплатни за пациента?

В Позитивния лекарствен списък е отразено нивото на заплащане на всеки един от лекарствените продукти в проценти - 100, 75, 50 или 25%. Това се определя в зависимост от характера на заболяването - например редки заболявания, заболявания с хронично протичане, водещи до тежки нарушения в качеството на живот или инвалидизация и изискващи продължително лечение, хронично протичащи заболявания с висока степен на разпространение на заболеваемостта или други.

За изчисляване на референтна стойност за дефинирана дневна доза (ДДД) или терапевтичен курс, или концентрация, или обем лекарствените продукти се групират по INN и лекарствена форма, като лекарствените продукти с най-ниска цена определят референтната стойност на заплащане. При лекарствените продукти с ниво на заплащане 100 на 100 това е продуктът, който е напълно безплатен. В резултат на прилагане на вътрешно ценово рефериране за останалите лекарствени продукти от съответната група се налага доплащане от пациента.

Какви документи са необходими на пациентите, които взимат лекарства по здравна каса?

За отпускане на лекарствени продукти (ЛП), медицински изделия (МИ), диетични храни за специални медицински цели (ДХСМЦ) магистър фармацевтът в аптеката изисква представяне на документ за самоличност на здравноосигуреното лице или приносителя, след което проверява в Националната здравноинформационна система (НЗИС) за наличието на издадено електронно предписание по идентификатор на пациента (ЕГН, ЛНЧ, ССН и осигурителен номер на чуждестранно лице), на което са предписани ЛП, МИ и ДХСМЦ, и дата на издаване на електронното предписание (електронна рецепта).

От всяка аптека ли могат да бъдат закупени?

Не. Лекарствените продукти, заплащани от НЗОК, се отпускат само от аптеки, които имат сключен договор с НЗОК.

Колко броя лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, могат да получават здравноосигурените лица?

Съгласно действащата нормативна уредба се допуска предписване на до 3 лекарствени продукта за лечение на едно заболяване.

Кои лекарства се изписват само с електронна рецепта?

Процесите по предписване и отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК, са изцяло електронни, а именно:

въведенията през 2020 г. процес на изцяло електронно предписване (електронна рецепта) на ЛП, МИ и ДХСМЦ;

въведенията от 1.03.2023 г. процес на издаване на протокол за предписване на ЛП, МИ и ДХСМЦ по електронен път.

С каква валидност е електронната рецепта?

Електронните предписания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели имат срок на валидност, считан от датата на издаване, както следва: до 15 календарни дни – за единичното електронно предписание и част А от тройното електронно предписание; до 45 календарни дни - за част В от тройното електронно предписание; до 75 календарни дни - за част C от тройното електронно предписание. Отделните части на тройното електронно предписание се изпълняват последователно в следните срокове, считано от датата на издаването, съответно - датата на отпускане на предходното количество от предписаните продукти:

1. до 15 календарни дни - за част А;

2. от 25 до 45 календарни дни - за част В;

3. от 50 до 75 календарни дни - за част С.

Какво трябва да направя, когато рецептата е изтекла, а трябва отново да си купя лекарствата от нея?

В случаите, когато е изтекла валидността на електронното предписание, е необходимо издаване на ново, а когато касае тройно електронно предписание, за отпускане на лекарствените продукти е необходимо да е в рамките на валидност на съответната част.

Има ли вариант да бъдат купени лекарства, за които се изисква електронна рецепта, ако нямам такава?

Лекарства, заплащани от НЗОК, се предписват и отпускат, САМО при издадено електронно предписание - електронна рецепта.

ВЪПРОС НА СЕДМИЦАТА

Могат ли лекарствата да бъдат закупени от аптека, която се намира в различно населено място?

Електронни предписания, с които са предписани лекарствени препарати, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, се изпълняват без оглед на териториални ограничения, свързани с избора на общопрактикуващ лекар, както и от аптека в друго населено място, която има сключен договор с НЗОК.