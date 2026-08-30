Диета, богата на вит. A, C, E, каротеноиди, цинк и селен, намалява с 56% рак при жените

Диетата, богата на пресни плодове, зеленчуци, ядки и ценни минерали, се превръща в най-новата тема сред онколозите, след като проучване в International Journal of Gynecology & Obstetrics отпреди дни свърза това хранене със значително спадане на случаите на рак на маточната шийка. Фокусът е върху 6 конкретни хранителни съставки с мощен защитен антиоксидантен ефект.

Антиоксидантите са естественият отпор на нашето тяло срещу т.нар. свободни радикали. Тези агресивни и нестабилни молекули се образуват постоянно в организма в резултат на стрес, замърсен въздух, ултравиолетови лъчи или просто при обработката на храната от клетките. Когато са натрупани прекомерно, свободните радикали увреждат здравите клетки и тяхната ДНК в процес, известен като оксидативен стрес. Антиоксидантите улавят и неутрализират тези вредни молекули, преди те да са успели да причинят щети. Благодарение на това си качество те вършат няколко важни неща за здравето ни: забавят клетъчното стареене, намаляват хроничните възпаления и предпазват клетъчната ДНК от опасни мутации, които биха могли да доведат до онкологични заболявания. Освен това оказват мощна подкрепа на имунната система, като осигуряват чиста среда на клетъчно ниво, в която белите кръвни клетки да се борят ефективно срещу вируси като HPV, които са замесени в почти всички случаи на рак на маточната шийка.

Анализирайки медицински профили на над хиляда жени от изследователската програма NHANES, екипът установява забележителна зависимост: участничките с най-високи нива на диетичен прием на естествени антиоксиданти имат почти 56% по-ниска честота на онкологичното заболяване. Анализът се опира на композитен индекс на диетични антиоксиданти (CDAI) — скала, която отчита натрупването на витамини A, C, E и цинк, селен и каротеноиди). Проучването показва, че всяка стъпка нагоре в този индекс понижава вероятността за заболяване с 11,4 процента.

Важното условие в проучването е ценните елементи да се получават чрез храната. Витамин A и каротеноидите се съдържат в изобилие в ярките оранжеви, червени и тъмнозелени зеленчуци като моркови, сладки картофи, тиква, спанак и спанакоподобни листни зеленчуци, както и в черния дроб и яйчените жълтъци. Витамин C достига най-високи концентрации в чушките, цитрусовите плодове, ягодите, кивито и броколите. За набавянето на витамин E изключително подходящи са суровите ядки и семена, като бадеми и слънчогледови семки, както и студено пресованите растителни масла и авокадото. Минералът селен се открива в най-висока проконцентрация в бразилските ядки, както и в морските дарове, рибата тон и яйцата, докато цинкът е в най-високо съдържание в червеното месо, морските дарове (особено стридите), тиквеното семе и нахута.

Основният двигател зад рака на маточната шийка остава човешкият папилома вирус (HPV). Когато вирусът се задържи с години в клетките, той постепенно уврежда тяхната ДНК и стартира бавен процес на клетъчна промяна. Тази прогресия от здрава тъкан през различни степени на предракова дисплазия до инвазивен рак обикновено отнема между 10 и 20 години, което осигурява голям прозорец от време за ранно откриване.

В световен мащаб заболяването продължава да бъде сериозен здравен проблем, като се нарежда на четвърто място по честота сред раковите заболявания при жените с над 600 000 нови случая и над 340 000 смърти годишно. В България всяка година близо хиляда жени получават тази диагноза, а над петстотин губят живота си в резултат на заболяването. По една жена всеки ден – нечия майка, дъщеря, сестра! Заболяването засяга предимно жени в активна възраст, като най-висок дял от новите случаи се регистрира между 30 и 50 г. Основната причина за тези тревожни показатели е липсата на национален популационен скрининг и изключително ниският обхват на ваксинацията срещу HPV у нас, което води до откриване на заболяването в по-късни стадии.

У нас 5-годишната преживяемост е драстично по-ниска спрямо средната за Западна Европа.

Лечебният подход се определя изцяло от това кога е поставена диагнозата. В началните стадии заболяването е напълно лечимо чрез органосъхраняващи процедури като конизация или чрез пълно отстраняване на матката, при което петгодишната преживяемост надхвърля 90%. В по-напредналите стадии се налага прилагането на лъчетерапия, химиотерапия и имунотерапия, но там прогнозата е значително по-тежка и преживяемостта спада под 20%.

В късните фази на заболяването настъпват тежки и животозастрашаващи усложнения. Нарастващият тумор може да притисне пикочопроводите и да доведе до остра бъбречна недостатъчност, да причини масивни и трудни за спиране кръвоизливи или да оформи патологични фистули между влагалището, пикочния мехур и червото. Притискането на нервните сплитове в таза причинява и изключително силни болки. Всичко това потвърждава факта, че макар антиоксидантите в храната да са ценна подкрепа за имунитета, те са допълнение към редовните цитологични прегледи и ваксинацията.