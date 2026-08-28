Болниците вече няма да искат кръв от близките на пациентите, но кой ще напълни кръвните банки?

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83% от кръводаряванията у нас са от семейства и близки на болни, доброволните дарители са едва 17%

Пациенти и техните близки не трябва да бъдат задължавани да осигуряват кръводарители като условие за планова операция или хоспитализация. Това е позицията на Министерството на здравеопазването, с която на практика се поставя под въпрос една дългогодишна практика в българските болници.

С години пациенти разказват, че преди операция или друго лечение от тях или от техните близки е изискван документ, доказващ, че е дарена определено количество кръв. На места това е създавало и своеобразен пазар, при който хора са предлагали срещу заплащане да дарят кръв, а след това да предоставят необходимата бележка на семейството.

Сега здравното министерство заявява, че осигуряването на кръводарители не може да бъде условие за получаване на медицинска помощ.

Решението обаче поставя друг, далеч по-сериозен въпрос – има ли достатъчно кръв и кръвни продукти, за да могат болниците да посрещнат нуждите на пациентите, ако близките им вече няма да бъдат ангажирани с намирането на дарители?

От Българската болнична асоциация подкрепят отпадането на изискването, но предупреждават, че само административна забрана няма да реши проблема.

„С едно административно решение не се пълнят кръвните банки и центровете по трансфузионна хематология", заяви зам.-председателят на асоциацията Иван Тодоров пред Нова тв.

По думите му е необходим устойчив модел, основан на редовно и доброволно кръводаряване. Предстои и преглед на нормативната уредба заради въвеждането на нови европейски правила в областта на трансфузионната хематология.

83% даряват заради близък

Данните показват колко силно системата в България зависи от семействата на пациентите.

През 2023 г. 83% от кръводаряванията са били направени от семейства и близки на пациенти, докато едва 17% са били от доброволни дарители.

За сравнение, в западните държави делът на доброволното кръводаряване достига около 90%.

„Българското общество явно е общество на кризи и в България кръводарителите даряват от семейна криза до семейна криза", коментира Тодоров.

Той даде пример с кръводарителските акции, които се организират всеки месец в Панагюрище. Обикновено в тях се включват между 8 и 20 души, но около 80% от дарителите са близки на пациенти, които имат нужда от кръв. Сред доброволците има и лекари и медицински сестри.

Нужни са кампании и стимули

Според Българската болнична асоциация държавата трябва да изгради дългосрочна стратегия за насърчаване на доброволното кръводаряване.

Сред обсъжданите мерки са национални информационни кампании, по-добра организация на системата и възможност за допълнителни стимули за хората, които редовно даряват кръв.

Именно това е голямото предизвикателство пред системата – да се прекрати практиката пациентът да бъде поставян в ситуация сам да търси кръв, без в същото време болниците да останат без необходимите количества.

Защото отпадането на задължението за пациента е стъпка към по-справедливо здравеопазване, но кръвта няма откъде да се появи сама. Нужно е доброволците да станат много повече, преди системата да може да разчита изцяло на тях.