Разработена в Китай клетъчна терапия дава надежда при тежка сърдечна недостатъчност

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Китайски изследователи наскоро разработиха нова терапия със сърдечни клетки, която спомага за възстановяването на увредения миокард и подобрява сърдечната функция при пациенти с тежка сърдечна недостатъчност, съобщава КМГ.

Терапията, разработена от болницата Нанкин Дръм Тауър в провинция Дзянсу, Източен Китай, използва кардиомиоцити, отгледани в лабораторни условия, за заместване на некротичната сърдечна тъкан, като по този начин позволява както реканализация на съдовете, така и регенерация на миокарда.

С предстоящи по-мащабни проучвания тази разработена в страната терапия има потенциал да преобрази парадигмата на лечението при тежка сърдечна недостатъчност и да донесе полза на огромен брой пациенти

Резултатите от дългосрочното проследяване на клиничното проучване бяха публикувани на 19 август в списанието Nature Medicine.