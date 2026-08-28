Лекари в Турция отстраниха 13-килограмов тумор от корема на жена

Лекари от Градската болница в Коня, Централна Турция, успешно отстраниха туморно образувание с тегло 12 килограма и 880 грама от корема на 48-годишна жена. Огромната формация, произхождаща от десния яйчник, е изпълвала почти цялата коремна кухина, съобщава en.haberler.

Пациентката, която е майка на две деца, потърсила медицинска помощ заради подуване и болки в корема. При извършените изследвания лекарите установили формация с размери около 30-35 сантиметра.

По време на операцията станало ясно, че образуванието произлиза от десния яйчник. Хирургичната интервенция преминала без усложнения, а отстраненият тумор бил изпратен за патологично изследване. Резултатите показали, че той е доброкачествен.

„Отстранихме маса с тегло около 12 килограма и 880 грама. Не възникнаха усложнения нито по време на операцията, нито след нея. Пациентката се възстановява добре и планираме да я изписваме до два дни", съобщи специалистът по гинекологична онкохирургия д-р Съткъ Йозбилгеч.

По думите му, въпреки огромните размери на тумора, жената дълго време не е приемала състоянието си достатъчно сериозно и е продължила с ежедневните си дейности. Коремът ѝ е достигнал размери, сравними с тези при бременност в 38-40-ата гестационна седмица, заради което хората около нея дори я смятали за бременна.

Лекарят призова жените да не пренебрегват промените в тялото си и да преминават редовно през профилактични гинекологични прегледи. „Не трябва да се чака, докато едно образувание достигне 12-13 килограма. То можеше да бъде и злокачествено", предупреди той.