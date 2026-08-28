Здравното министерство свиква бранша за общ механизъм, който да реши проблема с кръвните банки

Необходим е работещ баланс: болниците да разполагат с нужните количества кръв, но пациентите да не са задължени да търсят дарители, заявява ведомството

Министерството на здравеопазването организира работна група за изработване на стратегия и механизъм, които ще решат проблема с кръвните банки, съобщават от пресцентъра на ведомството.

На срещата ще бъдат поканени болничните асоциации, Националния център по трансфузионна хематология и регионалните центрове, експертен съвет по трансфузионна хематология, Научно дружество по трансфузионна хематология, и БЧК.

Преди нея министерството ще изиска информация за наличните количества кръв и кръвни съставки, потреблението и други особености, на тази основа ще договорени ясни правила за действие при недостиг на банките.

Преди няколко дни ведомството излезе с позиция срещу практиката пациенти задължително да осигуряват кръводарители преди операция. Заявката обаче събуди остри реакции в бранша.

"Правилно се казва: „Не карайте пациента да търси кръводарители.", но от друга страна остава въпросът, когато необходимата кръв я няма, какво трябва да направим? Да отложим операцията? Да я извършим без необходимия кръвен резерв? Да кажем на пациента, че кръв няма, но нямаме право да поискаме съдействие за намирането на доброволни дарители? Или държавата ще създаде механизъм, който гарантира, че необходимата кръв ще бъде осигурена?", попитаха от Българската болнична асоциация и поискаха спешни мерки и среща с министерството.

"При плановата дейност болниците трябва да разполагат с възможност да оценяват предварително необходимите количества и медицинския риск. В същото време всяка интервенция, включително планова, може да доведе до непредвидена необходимост от кръвопреливане. Този риск не може да бъде управляван единствено чрез призиви към семействата на пациентите", категорични са от ведомството.

Необходимо е ясно разграничение между доброволния призив за съдействие и поставянето на осигуряването на кръводарители като задължително условие за лечение, заявяват още оттам.

Целта на МЗ не е проблемът да бъде прикрит с административна забрана, нито лечебните заведения да бъдат оставени сами да търсят решение. Необходим е работещ баланс: болниците да разполагат с необходимите количества кръв, доброволното кръводаряване да бъде устойчиво насърчавано, а достъпът на пациентите до медицинска помощ да не зависи от способността на техните семейства да намерят дарители, съобщава министерството.