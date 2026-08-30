Проф. Слънчева: Безотговорно е родителите да не ваксинират децата си - няма опасност от аутизъм

Създаването на национален електронен регистър на недоносените бебета е дългогодишната мечта на известната неонатоложка.

„Редовните ваксинации са изключително важни за защитата на обществото, а отказът от имунизация на децата е безотговорен". Това заяви педиатърът и неонатолог проф. Боряна Слънчева в ефира на „Събуди се". Повод за гостуването й беше 50-годишнината от създаването на Клиниката по неонатология в „Майчин дом".

По думите й антиваксърските настроения не се основават на обективни данни. „Аз съм категоричен привърженик на ваксините. Добре е родителите да са информирани", подчерта проф. Слънчева.

Тя обърна внимание на опасностите, свързани с пропускането на задължителните имунизации. Морбили, паротит и рубеола са трите заболявания, срещу които се извършва комбинирана ваксинация.

В последните години морбили отново излезе на преден план, но според проф. Слънчева при нисък имунизационен обхват и паротитът може да се превърне в сериозен проблем. При момчетата заболяването може да доведе до усложнения, включително засягане на тестисите и последващи проблеми с фертилитета. Особено сериозни могат да бъдат последствията при рубеола. Ако момиче не е имунизирано и се зарази по време на бременност, инфекцията може да засегне плода. В тежки случаи може да се стигне до загуба на бременността, а при оцеляване на плода са възможни сериозни увреждания, включително нарушения в интелектуалното развитие.

Проф. Слънчева категорично отхвърли и страховете, че ваксините причиняват аутизъм. По думите й е необходимо да има повече информационни кампании, чрез които родителите да получават достоверна информация за рисковете от заболяванията и ползите от имунизациите. Тя разказа и за случаи, при които неваксинирани по-големи деца са представлявали опасност за бебета в семейството. Сред тях е имало случаи на коклюш.

Проф. Слънчева разказа и за работата си с недоносени и тежко болни новородени. По думите й всяко дете е предизвикателство, но именно моментите, в които лекарите виждат, че едно бебе получава шанс да живее, дават смисъл на усилията на целия екип. „Те са наистина беззащитни, но толкова жизнени", сподели тя.

В „Майчин дом" функционира и кенгуру сектор за бебета, които вече са стабилни. Там родителите могат да прекарват време с децата си, като те остават под мониторно наблюдение и под контрола на медицински специалисти.

Според проф. Слънчева близкият контакт между родителите и бебетата е изключително важен. Новородените разпознават гласа на майката и бащата, затова родителите трябва да ги галят и да им говорят.

Много майки в началото са силно притеснени от грижите за недоносеното си дете, но след изписването от болницата постепенно придобиват увереност, допълни неонатологът.

Една от големите мечти на проф. Слънчева е създаването на национален електронен регистър на недоносените бебета. Идеята е в него да бъдат регистрирани децата и заболяванията им, а проследяването да продължава поне до 2-3-годишна възраст, включително по отношение на развитието им. Според нея подобни регистри са важни, за да може медицинските специалисти да следят децата и след периода на неонатологична грижа, включително до предучилищна възраст.

„За съжаление, към момента не виждам такава опция на хоризонта", каза проф. Слънчева.

Тя отбеляза, че екипът продължава да следи голяма част от децата, но не всички, което прави създаването на единна система за проследяване още по-необходимо.

Проф. Слънчева подчерта и добрата материална база на клиниката. По думите й благодарение на инициативата „Българската Коледа" е придобита нова медицинска апаратура, която веднага е влязла в употреба.

Екипът на „Събуди се" направи специален подарък на проф. Слънчева по повод 50-годишнината на Клиниката по неонатология, като покани в студиото Христина и нейната дъщеря Симона.

Историята на момичето е особено емоционална за проф. Слънчева. Симона се е родила едва 900 грама, а днес е на 8 години и половина и вече има 10 медала по художествена гимнастика.

Проф. Слънчева е човекът, който първи поема малкото бебе след раждането му и се грижи за него в продължение на три месеца в неонатологията.

Майката Христина разказа за изключително тежката си бременност. Тя имала тумор на плацентата и първоначално била проследявана в друга частна болница, където я уверявали, че състоянието няма да повлияе на бебето.

Впоследствие Христина потърсила помощ в „Майчин дом". Проф. Слънчева я убедила да влезе в операционна, а ситуацията станала още по-сериозна, когато жената навлязла в седмия месец и започнала да губи зрението си. Симона се родила с тегло едва 900 грама и прекарала три месеца в неонатологията под грижите на екипа, воден от проф. Слънчева.

Днес момичето е здраво, активно и успешно се занимава с художествена гимнастика. Срещата с вече порасналата Симона предизвика силни емоции у проф. Слънчева, за която историята на детето е пример за смисъла на работата на неонатолозите.