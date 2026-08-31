10-и курс военни лекари се дипломира във ВМА

Десетият випуск военни лекари вече е факт. 20 млади мъже и жени избраха да бъдат част от юбилейното издание на програмата и да поемат по професионален път, който съчетава медицината с военната служба, съобщиха от пресцентъра на Военномедицинска академия (ВМА).

Подготовката им се осъществява в рамките на тристранното сътрудничество между ВМА, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров" и Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна.

Уникалният за страната модел съчетава медицинско образование с военна подготовка и осигурява ясна професионална реализация след завършването. Обучението е безплатно и с пълна държавна издръжка. По време на следването си курсантите получават ежемесечна стипендия в размер между 460 и 650 евро, както и осигурени настаняване, храна, облекло и медицинско обслужване.

След дипломирането си военните лекари имат гарантирана професионална реализация в структурите на ВМА. Те разполагат и с възможности за последващо професионално развитие и повишаване на квалификацията, включително в държави – членки на НАТО. Наред с медицинските знания, подготовката изгражда качества, необходими за бъдещата им работа като офицери – дисциплина, устойчивост, отговорност, лидерски умения и способност за работа в екип.

Тристранният проект обхваща и подготовката на военни медицински сестри. Към момента общо 15 младежи се обучават за тази професия. Проектът за подготовка на лекари и медицински сестри под пагон е част от дългосрочните усилия на трите институции за осигуряване на подготвени медицински кадри за системата на отбраната.

През юни от ВМА съобщиха, че 12 военнослужещи, които се обучаваха за военни парамедици в Центъра за професионално обучение към ВМА, успешно са преминали държавните изпити за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията „Военнослужещ-санитарен инструктор".