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Трима са с антракс заради огнището в Ловешко

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Лекарства срещу антракс.

Трима са с потвърдени проби за антракс, след като бе установено първично огнище на заболяването в животновъдно стопанство с 205 говеда в ловешкото село Стефаново. Това съобщават от РЗИ - Ловеч.

21 човека са определени като контактни. Засега от тях трима са с потвърдени проби за болестта - двама от семейството и един работник. Те са хоспитализирани. За останалите контактни е осигурена консултация със специалист по инфекциозни болести в Плевен. Сред тях са и кметският наместник на селото, служители на Областната дирекция по безопасност на храните в Ловеч и полицаи,

Директорът на ОДБХ в Ловеч д-р Тихомира Въцова съобщи, че лабораторното изследване е потвърдило антракс при крава от животновъден обект в Стефаново. Месото е било разфасовано и съхранявано в отделен фризер.

По данни на собственика животното е било заклано, след като при паша на 16 август забелязал промяна в здравословното му състояние. Месото е транспортирано с негово превозно средство. Собственикът отрича да е подарявал, продавал или разпространявал месо от животното, каза още д-р Въцова.

Ваксинирани са всички 205 говеда от засегнатото стопанство. Ваксинацията срещу антракс е обхванала и 181 овце, отглеждани в три животновъдни обекта в населеното място.

 

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Лекарства срещу антракс.

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