Илияна Йотова: Детското здравеопазване е национална кауза

“Детското здравеопазване е наша национална кауза и ми е мъчно, когато гледам това противопоставяне за детската болница, когато като че ли повече говорим, отколкото правим. Време е да се събудим.”
Това заяви президентът Илияна Йотова на изложбата “Всеки нов живот заслужава шанс“, организирана по случай 50 години Клиника по неонатология към Университетската акушеро-гинекологична болница „Майчин дом".
”В лицата на лекарите, акушерките, родителите и най-вече в лицата на децата обектива на фотографа е уловил голямата идея - идеята за живота, който е победител”, добави президентът Илияна Йотова.
“Да бъдеш лекар и да се занимаваш с най-малките, не е по силите на всекиго. Трябва да си особен човек, трябва да го имаш в душата си и да притежаваш едно безкрайно човешко сърце”, допълни президентът Йотова и призна, че се вълнува, но не само заради изложбата, а и заради децата, които вече са големи хора със самочувствие, образование и бъдеще.
„Зад вашата работа стоят 24 часа между много усилия, тревоги и една безкрайна надежда, с която дарявате родителите. Предавате я и на децата, карате ги да бъдат още по-амбицирани да останат на тази земя и да имат своето бъдеще и своя живот", обърна се Илияна Йотова към лекарите и им благодари, че променят съдби на цели семейства и им дават бъдеще.
„Тези 50 години Клиника по неонатология в „Майчин дом" означават хиляди часове труд, съпричастност с майките, техните деца и техните близки. Вашата отдаденост е оставила трайна следа в сърцата и душите на толкова много майки, бащи, баби, дядовци и дечица", поздрави лекарите министърът на здравеопазването Катя Ивкова и призна, че по-рано се развълнувала, разглеждайки всички фотоси.
”Бебенца, които са раждани с тегло 500 грама, сега са големи мъже, жени, реализирали се в своя професионален път", възхити се министър Катя Ивкова.
„Дано всяко бебенце, което си тръгва от „Майчин дом" на ръцете на родителите си, да дава още повече смисъл във вашия професионален и житейски път. И както казвате, да, „Майчин дом" е вторият ви дом, но в крайна сметка вие сте надеждата за толкова много майки и бащи.
Благодаря ви и поклон пред вашата работа!", добави още министър Ивкова.
„Нещата, които се случиха за тези 50 години на Клиниката, са впечатляващи. По принцип раждането на един живот е наистина велико нещо. Това е най-щастливият ден за това семейство, изпълнен с очаквания и надежди", призна проф. д-р Боряна Слънчева.
„Но има и дечица, които се появяват неочаквано и идват със своите проблеми. Ние знаем, че тези деца трябва да получат нов шанс, да получат шанс за живот", отбеляза проф. Слънчева и призна, че е горда от работата на целия екип на Клиниката.
”Имаме акушерки и лекари на изключително ниво, със себеотдаденост и професионализъм, което дава възможност тези дечица да пораснат, те да имат своето бъдеще, да имат едно щастливо детство, да имат своите мечти и да ги изпълняват. Една част от тях вече са пораснали, студенти. Очакваме да реализират своите възможности", допълни още проф. Слънчева.
“Изложбата представя историята на 25 деца, но това е историята и на персонала, който работи в Клиниката по неонатология - десетки техни дежурства и безсънни нощи. Професионалистите дават целия си живот за тези деца”, допълни още тя.
„Любовта към най-малките и най-беззащитните човечета, появили се на този свят, е свързана с нашия самоотвержен и денонощен труд и наистина себеотдаване", подчерта акушерката с дългогодишен стаж в Клиниката Камелия Спасова.
Историята на „Майчин дом" започва преди 123 години с една идея - да бъде създадено място, посветено на майката и детето. Пет десетилетия Клиниката по неонатология е място, в което медицината, професионализмът и човешката грижа се срещат с най-крехкото начало на човешкия живот.
Изложбата „Всеки нов живот заслужава шанс" се провежда под патронажа на вицепрезидента на Република България Илияна Йотова и с подкрепата на Столична община. На събитието присъстваха още министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, представители на Българската православна църква и лекари от различни болници.