Илияна Йотова: Детското здравеопазване е национална кауза

“Детското здравеопазване е наша национална кауза и ми е мъчно, когато гледам това противопоставяне за детската болница, когато като че ли повече говорим, отколкото правим. Време е да се събудим.”

Това заяви президентът Илияна Йотова на изложбата “Всеки нов живот заслужава шанс“, организирана по случай 50 години Клиника по неонатология към Университетската акушеро-гинекологична болница „Майчин дом".

”В лицата на лекарите, акушерките, родителите и най-вече в лицата на децата обектива на фотографа е уловил голямата идея - идеята за живота, който е победител”, добави президентът Илияна Йотова.

“Да бъдеш лекар и да се занимаваш с най-малките, не е по силите на всекиго. Трябва да си особен човек, трябва да го имаш в душата си и да притежаваш едно безкрайно човешко сърце”, допълни президентът Йотова и призна, че се вълнува, но не само заради изложбата, а и заради децата, които вече са големи хора със самочувствие, образование и бъдеще.

„Зад вашата работа стоят 24 часа между много усилия, тревоги и една безкрайна надежда, с която дарявате родителите. Предавате я и на децата, карате ги да бъдат още по-амбицирани да останат на тази земя и да имат своето бъдеще и своя живот", обърна се Илияна Йотова към лекарите и им благодари, че променят съдби на цели семейства и им дават бъдеще.

„Тези 50 години Клиника по неонатология в „Майчин дом" означават хиляди часове труд, съпричастност с майките, техните деца и техните близки. Вашата отдаденост е оставила трайна следа в сърцата и душите на толкова много майки, бащи, баби, дядовци и дечица", поздрави лекарите министърът на здравеопазването Катя Ивкова и призна, че по-рано се развълнувала, разглеждайки всички фотоси.

”Бебенца, които са раждани с тегло 500 грама, сега са големи мъже, жени, реализирали се в своя професионален път", възхити се министър Катя Ивкова.

Президентът Илияна Йотова, министърът на здравеопазването Катя Ивкова и проф. д-р Боряна Слънчева СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

„Дано всяко бебенце, което си тръгва от „Майчин дом" на ръцете на родителите си, да дава още повече смисъл във вашия професионален и житейски път. И както казвате, да, „Майчин дом" е вторият ви дом, но в крайна сметка вие сте надеждата за толкова много майки и бащи.

Благодаря ви и поклон пред вашата работа!", добави още министър Ивкова.

„Нещата, които се случиха за тези 50 години на Клиниката, са впечатляващи. По принцип раждането на един живот е наистина велико нещо. Това е най-щастливият ден за това семейство, изпълнен с очаквания и надежди", призна проф. д-р Боряна Слънчева.

„Но има и дечица, които се появяват неочаквано и идват със своите проблеми. Ние знаем, че тези деца трябва да получат нов шанс, да получат шанс за живот", отбеляза проф. Слънчева и призна, че е горда от работата на целия екип на Клиниката.

”Имаме акушерки и лекари на изключително ниво, със себеотдаденост и професионализъм, което дава възможност тези дечица да пораснат, те да имат своето бъдеще, да имат едно щастливо детство, да имат своите мечти и да ги изпълняват. Една част от тях вече са пораснали, студенти. Очакваме да реализират своите възможности", допълни още проф. Слънчева.

Президентът Илияна Йотова на изложбата по повод 50 години от Клиниката по неонатология към “Майчин дом” СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

“Изложбата представя историята на 25 деца, но това е историята и на персонала, който работи в Клиниката по неонатология - десетки техни дежурства и безсънни нощи. Професионалистите дават целия си живот за тези деца”, допълни още тя.

„Любовта към най-малките и най-беззащитните човечета, появили се на този свят, е свързана с нашия самоотвержен и денонощен труд и наистина себеотдаване", подчерта акушерката с дългогодишен стаж в Клиниката Камелия Спасова.

Историята на „Майчин дом" започва преди 123 години с една идея - да бъде създадено място, посветено на майката и детето. Пет десетилетия Клиниката по неонатология е място, в което медицината, професионализмът и човешката грижа се срещат с най-крехкото начало на човешкия живот.

Изложбата „Всеки нов живот заслужава шанс" се провежда под патронажа на вицепрезидента на Република България Илияна Йотова и с подкрепата на Столична община. На събитието присъстваха още министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, представители на Българската православна църква и лекари от различни болници.