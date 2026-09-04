За първата прегръдка и пътят на новороденото към дома разговаряме със завеждащ Отделението по Неонатология в Болница ВИТА и детски ендокринолог

Появата на новия живот е момент, изпълнен с чиста радост, но и с много естествени въпроси и притеснения. Какво всъщност се случва в първите минути и дни от живота на бебето? Какви са рутинните грижи за доносените новородени и какви са възможностите на съвременната медицина, когато мъничето се роди преждевременно? За да открехнем вратата към този важен период, разговаряме с д-р Мария Йочева. Тя споделя как медицината на най-високо ниво и майчината любов се обединяват, за да осигурят възможно най-добрия, сигурен и спокоен старт за всяко дете.

- Д-р Йочева, на какви стандарти трябва да отговаря едно съвременно неонатологично отделение, за да бъдат родителите напълно спокойни?

- На първо място са опитът и високата квалификация на екипа. Всички лекари и акушерки трябва да бъдат перфектно обучени за бърза реакция в родилната зала. Първите минути след раждането са ключови за нормалното адаптиране на дишането и сърдечно-съдовата система. Разбира се, модерната апаратура е абсолютно задължителна. В Отделението по неонатология на Болница ВИТА разполагаме с ресурси, оборудване и медикаменти за пълноценна грижа както за напълно здрави доносени бебета, така и за недоносени деца, родени с тегло над 999 грама. Най-важното обаче не са само машините, а бързата, точна и адекватна реакция на медицинския екип.

- Какво точно се случва веднага след появата на новороденото?

- Веднага след раждането бебето се поема от неонатолог. Осигурява се проходимост на дихателните пътища, гарантира се температурен комфорт и се прави подробен преглед. Ако всичко е наред, бебето се дава на майката за първа прегръдка, което е изключително важен момент за емоционалната им връзка. През следващите часове показателите на детето се следят постоянно. След това се извършват стандартните хигиенни грижи като тоалет, първа топла вана, обработка на кожата и пъпния остатък. Започва се и първото хранене – с майчина кърма, когато състоянието на майката го позволява, или с адаптирано мляко. Всички бебета се преглеждат от лекар рутинно всяка сутрин и всяка вечер.

- Какви са рутинните изследвания и грижи за едно здраво, доносено бебе по време на престоя му при вас?

- Дори когато бебето е здраво и адаптацията протича съвсем гладко, престоят в болницата е важен период. Ние извършваме всички задължителни скринингови процедури – правим слухов скрининг и вземаме проба за масовия неонатален скрининг. При всяко дете на 24-ия час след раждането се изследват кръвна картина и биохимичен маркер за вродени инфекции. Поставят се и първите ваксини според имунизационния календар. За нас обаче грижата не се изчерпва само с медицинските изследвания. Нашите акушерки са до майката и бебето още от първите часове и помагат на родителите да придобият увереност. Те показват как правилно да се къпе и преоблича бебето, как да се полагат грижи за пъпчето, какво е важно да се наблюдава и как да реагират в различни ситуации в първите дни. По време на престоя си всяка майка получава и консултация с консултант по кърмене, който отделя време за индивидуални насоки – от правилното засукване и позициониране на бебето до въпросите, които могат да възникнат в първите дни на кърменето. Предоставяме и психологическа консултация, защото появата на бебето е голяма промяна за цялото семейство. В този толкова важен момент е ценно родителите да имат възможност да споделят своите въпроси и притеснения и да получат професионална подкрепа. Така целта ни е не просто да изпишем едно здраво бебе, а да изпратим у дома едно спокойно семейство – с необходимата информация, практически умения и увереност, че може да се справи с грижите за новороденото.

- А когато бебето избърза? Кои са основните предизвикателства пред едно недоносено дете и как медицината му помага да се справи?

- Най-голямото предизвикателство е пълната незрялост на малкия организъм, като това засяга първо дишането. Белите дробове все още не са напълно подготвени да поемат първите самостоятелни глътки въздух и да се разгънат естествено. Днес обаче разполагаме с медикаменти, които дават този необходим тласък на белия дроб, както и със съвременна апаратура, която подпомага дишането максимално нежно, без да натоварва излишно фината тъкан. Другата изключително уязвима зона са мозъкът и съдовата система. Кръвоносните съдове са много деликатни и всяка промяна в кръвообращението крие риск. Затова екипът следи постоянно показателите на бебето, за да се уловят навреме евентуални затруднения. Изключително деликатни са също стомахчето и храносмилането. Благодарение на съвременните медицински грижи и опита на специалистите обаче, повечето от тези критични първи изпитания се преодоляват успешно.

- Колко важна е кърмата в първите дни, както за здравите, така и за преждевременно родените деца?

- Тя е безценна за всяко едно новородено. Майчината кърма съдържа жизненоважни имунни фактори и подпомага правилното развитие на храносмилането. При недоносените деца обаче в началото сукателният рефлекс може да липсва и бебето да се храни чрез тънка сонда с минимални количества. Независимо дали бебето е при майката, или в интензивния сектор, ние съветваме жените да стимулират лактацията си още от първите дни.

- Раздялата при недоносените деца понякога продължава дълго. Как подкрепяте родителите?

- Връзката между детето и родителите има лечебна сила. Окуражаваме ги да присъстват, да го докосват, да му милват ръчичките и да му говорят спокойно. Много родители се страхуват да пипнат рожбата си, защото изглежда много крехка, но не бива да се страхуват, защото бебето усеща тяхната топлина. Когато наближи изписването на новороденото предоставяме възможност на родителите да останат с рожбата си 24 часа в денонощието.

- За този преход създадохте специалната програма ВИТА „Майчина прегръдка“. Какво представлява тя?

- Медицинската грижа за едно недоносено бебе е само първата половина от пътя. За да се прибере то успешно у дома, са еднакво важни спокойствието и увереността на родителите. След седмици, а понякога и месеци в неонатологията, моментът на изписването носи огромна радост, но и съвсем естествен страх: „Ами сега? Как ще се справим сами?“. Точно за да премахнем тази плахост, създадохме програмата „Майчина прегръдка“. Тя осигурява възможност за денонощен съвместен престой на родителите и тяхното бебе в дните непосредствено преди изписването. През цялото време нашият екип е на разположение, за да ги напътства стъпка по стъпка. Така те поемат ежедневните грижи – хранене, къпане, преобличане, но в сигурната среда на отделението. За мен и екипа ми тази програма е изключително важна, защото истински успешната грижа винаги е партньорство между медицината и родителската любов. Тази близост не само успокоява и подпомага адаптацията на детето, но дава на майката и таткото онази увереност, с която да прекрачат прага на дома си спокойно, сигурно и без излишни тревоги.

- Как продължава проследяването на детето след напускане на болницата?

- Всяко бебе – и доносено, и недоносено, преминало през нашето отделение – се преглежда контролно в първия месец след изписването. Предлагаме и специализиран тримесечен пакет за проследяване, който включва ултразвук на тазобедрени стави, коремни органи и мозък, както и консултации за правилното захранване. Огромното предимство е, че грижата не приключва с неонатологичния период. В специализирания детски медицински център ВИТА Kids осигуряваме пълна педиатрична грижа за деца от раждането до 18-годишна възраст. Центърът разполага с висококвалифицирани специалисти във всички основни области, както и с дежурен педиатър всеки ден от 08:00 до 20:00 часа. Всичко това гарантира, че цялата медицинска история на детето остава на едно място. Лично аз, като детски ендокринолог, проследявам развитието на децата през всички етапи. При част от недоносените бебета например, в по-късна възраст може да се появи изоставане в растежа, затлъстяване, наруение в пубертетното развитие, което изисква своевременна медицинска намеса.

- Във ВИТА Kids провеждате и Орален глюкозо-толерантен тест (ОГТТ). Защо е важен той?

- Това изследване се прилага при деца със затлъстяване. Целта е своевременно да открием признаци на инсулинова резистентност, предиабет или захарен диабет тип 2, за да оценим метаболитния риск навреме. В екипа на ВИТА Kids работят и специалисти по хранене, които подпомагат цялото семейство в изграждането на трайни здравословни навици.

- И за финал, какъв е съветът ви към бъдещите майки?

- Доверете се на себе си и на хората, които сте избрали да бъдат до вас в този специален момент. Раждането е начало на един нов път и е важно да го посрещнете с усещането, че сте в сигурни ръце. Изберете АГ специалисти и неонатолози, на които имате пълно доверие. Когато двата екипа работят в синхрон за вашето здраве и това на вашето бебето, получавате истинска спокойствие. И помнете – няма универсална рецепта за развитието на едно дете, затова не се предоверявайте на готови съвети и алгоритми. Всяко бебе има свой индивидуален ритъм. Доверете се на специалистите, които ви напътстват с опит и грижа стъпка по стъпка, а вие просто дарете на рожбата си спокойствие и безкрайна любов.