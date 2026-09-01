Сменят шефа на компанията за детската болница

Проф. Елена Пенева-Златкова е предложена от министъра на здравеопазването Катя Ивкова

Десислава Малинова ще освободи поста си на директор, след като КЗК реши: обществената поръчка за проектирането на болницата е незаконосъобразна

Проф. Елена Пенева-Златкова най-вероятно ще оглави Здравната инвестиционна компания за детска болница (ЗИКДБ).

Според документи, публикувани в Търговския регистър, здравният министър Катя Ивкова е предложила проф. Златкова да заеме мястото на досегашния директор Десислава Малинова. Към момента обаче промените не са официални.

Министър Ивкова все пак заяви намеренията си за смяна в управлението на дружеството, след като назначи проверка, която установи нередности в държавната компания.

Проф. Елена Пенева-Златкова има опит на поста - заемаше го през 2022 и 2023 г., но беше освободена от бившия здравен министър проф. Христо Хинков.

През март 2026 г. държавата чрез ЗИКДБ обяви дългоочакваната поръчка за проектиране на сградата на Националната детска болница на стойност 6 милиона евро. Въпреки че директорът на дружеството Десислава Малинова многократно твърдеше, че търгът е законосъобразен, само три месеца по-късно Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени процедурата.

С решението си Комисията прие именно това, че обществената поръчка нарушава принципите за равнопоставеност и недискриминация. От своя страна, компанията веднага обяви, че ще го обжалва пред Върховния административен съд, делото ще се гледа на 15 септември.

КЗК спря конкурса в последния ден за подаване на кандидатури заради жалба от "Кабано-проект" ООД - фирмата, проектирала детската болница в Бургас. Според нея в процедурата са заложени ограничаващи изисквания и конкурсът е незаконосъобразен.

Един от мотивите на Комисията за отменянето на конкурса е изискването за предходен опит, включващ изготвяне на инвестиционен проект за ново строителство на обществена сграда с предназначение "лечебно заведение за болнична помощ". Изискването включва в предходния опит площта да не е над 35 000 кв. м, да са проектирани операционен блок, отделение по нуклеарна медицина и/или лъчелечение, както и отделение за спешна медицинска помощ.

КЗК посочва, че в последните три години не е реализирано проектиране на болници точно с тези параметри. Според Комисията кръгът от потенциални участници в конкурса се ограничава заради натрупването на подусловия в изискванията.

"Според нас е обидно да сме направили към момента единствената детска болница в страната, а изискванията в поръчката да са такива, че точно ние да не можем да участваме", каза пред "24 часа" управителят на "Кабано-проект" ООД инж. Груд Илиев, подал жалбата в КЗК. Точно тази фирма прокетирала детската болница в Бургас.

"Това не е единствената болница, която сме правили. Проектанти сме и на Националната онкологична болница "Дева Мария", тя също е сериозно съоръжение с голяма площ. Има всякакви отделения в нея, включително и нуклеарна медицина", допълни той. Обясни обаче, че разрешението за строеж е по-старо от 3 г., което не отговаря на едно от изискванията на поръчката.

"Това изискване беше странно, защото проектантите нямаме тригодишна памет. Когато минат 3 г. от това разрешение за строеж, ние не забравяме, че сме го проектирали. Смятам, че сме фирма с достатъчен опит и дори да не успеем да се справим сами, може би ще бъдем в обединение или с някой друг колега. Просто нещата ми се сториха тенденциозно написани", категоричен е инж. Илиев.

"Становището на Комисията за защита на конкуренцията напълно отговаря на част от нашите притеснения и предупреждения, че най-вероятно ще се стигне дотам", сподели пред "24 часа" доц. Боряна Аврамова, председател на обществения съвет по изграждането на болницата