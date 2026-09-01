Болки във врата, гърба и кръста - неврохирург преглежда безплатно в ДКЦ II в Пловдив

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Не е за пренебрегване, защото може да се засегне гръбначният стълб, предупреждава специалист

Болката във врата, гърба и кръста често е сигнал за по-сериозен проблем. Мнозина във всяка възраст имат оплаквания и пребягват до лекар, когато нещата напреднат.

Понякога подобни сигнали са временни и лесно се овладяват, но в редица случаи се оказва, че е засегнат гръбначният стълб.

Ако не се лекува, болката често води до трайно нарушаване

на качеството на живот, ограничаване на физическата активност и невъзможност за пълноценно изпълнение на ежедневните и професионалните задължения, обясняват специалисти.

По тази причина ДКЦ II в Пловдив организира кампания за безплатни профилактични прегледи на пациенти, които се оплакват от болка във врата, гърба и кръста.

"Инициативата има за цел ранното установяване на заболявания на гръбначния стълб и своевременно насочване към подходящо лечение, преди проблемът да прогресира", обяснява д-р Валентина Костуркова, управител на ДКЦ II. Тя често организира безплатни прегледи за различни симптоми.

Самата д-р Костуркова, изявен специалист по УНГ, извърши неотдавна безплатни консултации за проблеми със слуха. Преди това в същото здравно заведение имаше профилактични прегледи от изявени специалисти за алергия, сърдечни и репродуктивни проблеми.

Сега от 1 до 14 септември д-р Кристиан Бачев, доказан неврохирург, ще преглежда от 14 до 18 часа хора с оплаквания от болки във врат, гръб и кръст в кабинет № 28. Записването е предварително на телефон 032/605-803 и 0882314444.

Самият д-р Бачев посочва, че болката не бива да се пренебрегва. В част от случаите тя се разпространява и към горните или долните крайници, което допълнително затруднява пациентите и е показател, че в процеса вероятно участва нервна структура – коренче или периферен нерв.

Сред водещите причини за болка в гръбначния стълб са дегенеративните промени, свързани с естественото стареене на междупрешленните дискове и ставите на гръбнака, продължителното седене и заседналият начин на живот, неправилната работна и битова стойка, травмите при спорт или физически труд, наднорменото тегло, както и редица заболявания – остеопороза, дискова херния, дегенеративна лумбална стеноза и по-рядко, туморни процеси на гръбначния стълб.

При напреднал стадий на заболяването могат да се появят неврологични прояви – пареза на определена мускулна група, трайно мравучкане в крайниците, а в тежките случаи – нарушение в контрола на тазовите резервоари, което налага спешна консултация с неврохирург.

Най-разпространените заболявания на гръбначния стълб

При прегледите се обхващат пациенти с широк спектър заболявания, сред които:

• Дискова херния (дископатия) на шийния, гръдния и лумбалния отдел;

• Лумбаго и ишиас (радикулит);

• Спинална стеноза (стеснение на гръбначния канал);

• Синдром на ставните фасетки (фасетен синдром);

• Спондилолистеза (преплъзване на прешлен един спрямо друг);

• Остеопорозни и травматични фрактури на прешлените;

• Шипове (остеофити) в областта на шията и кръста;

• Тумори на гръбначния стълб и гръбначния мозък.

Едно от най-често срещаните състояния е фасетният синдром – дегенеративна промяна в малките стави на гръбначния стълб, която се наблюдава както при по-млади активни хора, така и при пациенти в напреднала възраст с изявени дегенеративни изменения на гръбнака.

Точна диагноза преди лечение

Независимо от локализацията на болковия синдром, първата и най-важна стъпка е консултация със специалист неврохирург, който да установи точната причина за оплакванията. Поставянето на прецизна диагноза е ключово за предотвратяване на усложнения и за избягване на хронифициране на проблема. Образните изследвания – компютърна томография (скенер) и ядрено-магнитен резонанс – дават възможност за прецизно идентифициране на източника на болката и за избор на най-подходящия терапевтичен подход.