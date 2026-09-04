Водещата компания за медицинска апаратура и иновации на българския пазар Siemens Healthcare бе отличена с престижния международен сертификат Great Place To Work. Това признание утвърждава компанията, която е представител на световния производител на медицинска техника Siemens Healthineers, като иноватор не само в технологиите, но и в грижата за хората, изграждайки среда на доверие, приобщаване и висока мотивация.

Сертификатът Great Place To Work е признание за успеха на внимателно изградена работодателска стратегия, която помага на компанията да достига подходящите кандидати за работа, да създава по-силна връзка с екипа и да поддържа своя отличителен профил в един от най-конкурентните сегменти на пазара.

Тодор Воденичаров и Станислава Христова - управители на Siemens Healthcare

„Сертификатът е резултат от нашите последователни усилия през годините да изграждаме култура, да работим отдадено за мисия, да гарантираме възможности за развитие, да осигуряваме здравословна и творческа среда и условия за добър баланс между работата и личния живот“, каза Тодор Воденичаров, управител на Siemens Healthcare.

„За нас е много важно работодателските послания да отразяват реалното преживяване в организацията. По този начин всички служители изграждат по-силно доверие, чувство за принадлежност и ангажираност, а това е среда за отлична реализация на потенциала за работа“, каза вторият управител на българската компания Станислава Христова.

Двустепенният сертификационнен процес на Great Place To Work измерва в детайли не само ангажираността, а цялостното преживяване на служителите по световно утвърдени критерии и предоставя пълна оценка за вътрешното „здраве“ на компанията. Изследва се нивото на доверието и последователността на преживяването на екипа, а резултатите оформят отговора на един от основните въпроси за всеки работодател - колко често работещите в организацията могат да разчитат на открито и честно лидерство, справедливо отношение и признание за работата и постиженията.

Като представител на глобалния производител на медицинска апаратура Siemens Healthineers българският екип успешно съчетава мащаба на световните научни постижения с дълбоко познаване на нуждите на местния пазар и способност за гъвкава реакция. В основата на успеха на компанията в България е нейното широко портфолио, насочено към дигитализация и прецизна медицина, които трансформират медицинската дейност и грижата за пациентите. В областта на медицинската образна диагностика българското дружество доставя и поддържа последно поколение системи за ядрено-магнитен резонанс, компютърни томографи и рентгенови апарати, които позволяват откриването на заболявания в най-ранен етап.

Важен акцент в дейността е и дигиталното здравеопазване, където чрез интелигентни ИТ платформи, облачни решения и алгоритми с изкуствен интелект се намалява административната тежест върху медицинския персонал и се повишава стойността на предоставената здравна грижа. Непрекъснатият режим на поддръжка, подсигурен от локалния сервизен център, гарантира на болниците в България, че техните системи ще функционират безотказно в критични ситуации.

Получаването на сертификата Great Place To Work е естествен резултат от стремежа на мениджмънта да създава среда, в която всеки служител се чувства подкрепен и овластен да променя средата около себе си. Анонимните проучвания сред екипа показват изключително високи нива на удовлетвореност, мотивирани от усещането за работа с реална социална кауза – борбата с най-масовите заболявания на нашето време, включително онкологичните и сърдечно-съдовите болести. С това признание Siemens Healthcare доказва, че инвестицията в благополучието и професионалното израстване на екипа е най-сигурният двигател за устойчив бизнес растеж и допринася за изграждането на по-модерно българско здравеопазване.