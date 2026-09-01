С по-малко операционни и без хотел - правят по-евтин търг за детската болница (Обзор)

Процедурата тръгва наново, обявиха министрите Ивкова и Шишков, смениха и шефа отговорник

Правителството ще опита да свали цената на националната детска болница, като намали броя на операционните зали и премахне планирания към нея хотел.

Държавата ще пише ново техническо задание и ще обяви нов търг, след като Комисията за защита на конкуренцията отмени обявената обществена поръчка. В новото задание обаче ще бъдат направени някои корекции, за да се намали цената за построяване на лечебното заведение.

Този план представиха министрите на здравеопазването Катя Ивкова и на регионалното развитие Иван Шишков след първото заседание на новосформирания координационен съвет за изграждане на детската болница. В него влизат общо 11 министри и шефове на агенции, а целта му е да ускори процеса, като забърза комуникацията между институциите.

Какви още промени ще се правят, по проекта ще се решава тепърва след обстоен анализ. Досега се предвиждаше да има 20 операционни зали, но те са много според настоящото ръководство на здравното министерство. Министър Ивкова направи сравнение, че детската болница в Бургас, която вече отвори врати, е построена на 28 хиляди кв. м площ и има четири операционни, а националната в София е предвидена на 35 хил. кв. м и с 20 операционни.

“Със сигурност не е било необходимо да се планират толкова много операционни. Те обхващат и апаратура, която не е евтина, доста скъпа е и нейната поддръжка, броят легла също е бил завишен”, обясни министърката.

Ненужен според нея е и хотелът, който беше предвиден за настаняване на родители. Той не беше част от обявената и отменена обществена поръчка, но беше част от общия план за изграждането на болничния комплекс. Идеята беше той да е в съседен имот и там да отсядат родители на деца, които се лекуват далеч от дома. Според министърката обаче не е необходимо, а и

намира за нетипично болницата

да менажира и хотел

“Не виждам родител, който да си остави детето в болничните стаи и да отиде в хотел”, каза Ивкова. Сега е предвидено в стаите да има и легло за родител. Подобна възможност за настаняване ще има при бургаската болница.

С промяната на техническото задание правителството явно се надява и да смъкне цената на проекта. Обявената през март обществена поръчка беше за 5 040 817,93 евро без ДДС (6,048 млн. евро с ДДС), но включваше само проектиране и авторски надзор на проекта, не фактическо строителство. Иначе общо целият проект ще струва много повече.

Плановете за външния вид на клиниките в Националната детска болница СНИМКА: Архив През 2020 г. имаше обявена друга поръчка, която включваше и самия строеж за 93 407 331,47 лв. или 47,7 млн. евро с ДДС. Макар че оттогава концепцията се променя неведнъж, регионалният министър Шишков предупреди, че

проектът със сигурност ще

струва повече от предвиденото досега

Ще направим ново задание, защото сегашното предполага разхищение, т.е. не просто да имаме детска болница, която да върши работа, а да даваме повече пари, от необходимото. Един от греховете на тези три години, освен че не е направено нищо, е, че е бил направен опит през едно задание да бъдат похарчени много пари без да свършат работа в полза на обществото. Цялото това строителство, което можеше да се направи последните 3-4 години и което не е започнало, заради инфлацията ще ни струва много повече, каза министър Шишков. Той обеща новата поръчка да е готова в най-кратки срокове, защото всеки ден струва много на данъкоплатците.

Във вторник сутринта министър Ивкова е освободила съвета на директорите на “Здравна инвестиционна компания” (ЗИКДБ) - държавното дружество, което отговаря за реализацията на проекта. Пред медиите обясни решението си с “очевидната липса на постигнати резултати”. Тя отказа да отговори дали е уведомила членовете на съвета за решението си, но от думите ѝ стана ясно, че по-скоро не е. Това твърди и досегашният изпълнителен директор Десислава Малинова.

Ивкова разказа, че през последните месеци е имала 2-3 срещи с нея и ѝ е посочвала грешки и пропуски.

Все пак съм действала в рамките на закона и максимално прозрачно. Всеки има достъп до Търговския регистър, отговори Ивкова на въпрос уведомени ли са били членовете на съвета.

От информацията в Търговския регистър е видно, че новият шеф на дружеството ще е проф. Елена Пенева-Златкова. Тя беше на поста през 2022 и 2023 г., но беше освободена от бившия здравен министър проф. Христо Хинков заради неудовлетвореност от отчетността на свършената работа.

Проф. Елена Пенева-Златкова Проектът за детската болница се точи от над половин век, като първият строеж е започнат преди 48 г. в двора на болница “Александровска”, който днес е изоставен и рушащ се. Първата копка прави тогавашният първи Тодор Живков.

Оттогава продължава да бускува и

в най-оптимистичните срокове

болница може да има през 2030 г.,

макар че реалистично това е почти невъзможно.

През март 2026 г. дружеството ЗИКДБ обяви дългоочакваната поръчка за проектиране на сградата. Общественият съвет за изграждането на детската болница обаче отправи критики към критериите на конкурса. Само три месеца по-късно обаче Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) спря поръчката и прие, че тя нарушава принципите за равнопоставеност и недискриминация. Здравното министерство започна проверка на компанията, а ЗИКДБ веднага обяви, че ще обжалва решението пред Върховния административен съд. Делото ще се гледа на 15 септември, а след одита Катя Ивкова обясни, че ведомството е на страната на КЗК.

Комисията спря конкурса в последния ден за подаване на кандидатури заради жалба от “Кабано-проект” ООД - фирмата, проектирала детската болница в Бургас. Според нея в процедурата са заложени ограничаващи изисквания и конкурсът е незаконосъобразен.

Един от мотивите на комисията е изискването за предходен опит, включващ изготвяне на инвестиционен проект за ново строителство на обществена сграда с предназначение “лечебно заведение за болнична помощ”. Критерият включва в предходния опит (не повече от три години назад) площта да не е над 35 000 кв. м, да са проектирани операционен блок, отделение по нуклеарна медицина и/или лъчелечение, както и отделение за спешна медицинска помощ. КЗК посочва, че в последните три години не е реализирано проектиране на болници точно с тези параметри. Така практически намирането на кандидат по всички критерии е невъзможно.