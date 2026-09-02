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Проф. Тодор Кантарджиев: Закалявайте децата, докато е топло, давайте им сладолед

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Проф. Тодор Кантарджиев Кадър: БНТ

Още е топло, закалявайте децата със студена вода. Давайте им колкото искат сладолед сега.

Това посъветва проф. Тодор Кантарджиев в сутрешния блок на БНТ по повод предстоящия грипен сезон. По думите му най-благоприятно е грипните ваксини да се правят през месеците октомври и ноември. 

"Ноември обикновено са първите случаи на грип у нас, а предаването от човек на човек започва декември. Еднократната доза е достатъчна", каза професорът. 

Той коментира и случаите на антракс в ловешкото село Стефаново. Те се разболели след контакт с болна крава. 

"На антракса му казват "сибирска язва" или "синя пъпка". Антраксът е такъв мръсник, че абсолютно обезболява - и да влезеш със скалпел в раната, не боли", каза проф. Кантарджиев. 

"Когато има много дъждове, пороите отмиват горния слой на почвата и спорите на антракса, които са в почвата, приближават. Когато засушее и животните идат на паша, ядат сухата трева заедно с корените и пръст. В тази пръст е болестта", обясни професорът. 

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Проф. Тодор Кантарджиев Кадър: БНТ

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