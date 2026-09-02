Предлагат 10-процентно увеличение на клиничните пътеки

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Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) предлага увеличение клиничните пътеки с 10% от 1 септември. Това обяви управителят на Касата Асен Меджидиев.

Конкретните параметри от Националния рамков договор ще бъдат съобщени другата седмица. Меджидиев каза само, че ще има увеличевие в първичната помощ за общопрактикуващите лекари – с 4,4%, със задна дата от 1 януари. Същото ще е увеличението в специализираната извънболнична медицинска помощ.

„В така наречения „лош бюджет" успяхме да постигнем увеличение на дейности, които са стратегически за държавата, въпреки неогромните средства, с които разполагаме. Веднага след като се гласува Националния рамков договор, ще се пристъпи към преговорен процес за изготвяне на следващи анекси със следващия бюджет. Там вече ще мислим за това, което споменах и на парламентарната комисия - за остойностяване в клиничните пътеки на труда на медицинския персонал", каза Меджидиев.

20% от стойността на пътеката да отива за медицинския персонал, включително и за лекари-специализанти, искат още от Касата.

Идеята е процентно да се заложи труда във всяка клинична пътека. Меджидиев даде пример - при пътека за 1500 евро 20% да е за медицинския персонал. От получената сума 60% да е за лекар, 30% за сестрата, 10% за санитар.

В графата „60% за лекари"– Касата да разреши и специализантите да участват в тези клинични пътеки. Като изпълнител на пътеката да се води лекарят със специалност, лекарят специализант да участва в нея. По този начин реално ще се калкулира и заплащането за младите специалисти, обясни Меджидиев.

Очаква се параметрите на НРД да бъдат подписани в петък.

От октомври се предвижда еЗдраве да има финансов модул. Приложението ще бъде надградено с цел пациентите да виждат колко е разплатила държавата за тях.

„Само за един месец са сдвоени устройствата на 1100 граждани на ден. За сравнение, преди тази кампания тези устройства се сдвояваха при 250 граждани на ден. Значи имаме 4 пъти увеличение, като общо за месец август сдвоените устройства са 25 000 повече", обясни Меджидиев.

Кампанията ще продължи.

Подробности за модула „Публичен контрол" даде Ивайло Стойчев от екипа на „Информационно обслужване". Той обясни, че има 4 стъпки, които гражданите трябва да следват.

1. Преглед на медицинските им събития.

2. Подаване на сигнал чрез отбелязване на бутона „НЕ".

3. Проверка от страна на контролните органи.

4. Резултат от проверката.

Целият този процес се случва изцяло в електронното здравно досие на гражданите, т.е. „еЗдраве".

Сигнали се подават вече от 1 месец.

Само за месец са подадени 32 сигнала от хората, каза експертът в НЗОК Велик Григоров. По думите му са установени отчетени, но не извършени медицински дейности. Издадени са пет заповеди за прекратяване на договор.

По отношение на контрола, Меджидиев каза, че само за месец август са извършени 26 кръстосани проверки - служители на една районна здравноосигурителна каса проверяват друга.

„Установени са нарушения и неоснователно получени суми", каза Велик Григоров.