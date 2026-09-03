- Г-жо Органджиева, MSD за поредна година подкрепя инициативата „Лекарите, на които вярваме” на „24 часа”. Защо тази кауза е толкова важна за вас и за компанията?

- Защото доверието е в основата на всяка работеща здравна система. Днес хората живеят в среда на огромно количество информация, която често е противоречива. Именно затова лекарят остава най-важният ориентир за пациента. Кампанията „Лекарите, на които вярваме“ дава възможност на обществото да изрази признателност към хората, които всеки ден вземат трудни решения и носят отговорност за човешкия живот. За мен е важно да подкрепяме точно такива каузи, защото те връщат фокуса върху най-същественото в здравеопазването - доверието, професионализма и човешката връзка.

За нас в MSD подкрепата на тази инициатива е естествено продължение на мисията ни. Ние разработваме лекарства и ваксини, но именно лекарите са тези, които превръщат научния прогрес в реална полза за пациента.

- Какво е значението на подобно обществено признание за лекарската професия?

- Значението е много по-голямо, отколкото изглежда на пръв поглед. Зад доверието към един лекар стоят години учене, непрекъснато усъвършенстване и десетки човешки истории, които рядко стават публични. А може би най-трудното в тази професия е да останеш едновременно точен, спокоен и човечен в момент, когато някой разчита именно на теб. Затова подобно признание има особена тежест. То показва не просто професионална компетентност, а истинска връзка с пациента.

Още по-ценно е, че това признание идва от самите хора, а не от институция или професионална организация. Показва кои са лекарите, успели да изградят истинско доверие.

- Как виждате ролята на лекарите в съвременното здравеопазване?

- Лекарите са ключовият фактор за трансфера на иновации в клиничната практика. Те не само прилагат съвременните терапии, но и превеждат научния напредък на разбираем език за пациента, като по този начин изграждат доверието в медицината и науката. В условията на безпрецедентни възможности за лечение и профилактика ролята им става все по-стратегическа за ефективността на здравната система. Същевременно лекарите имат съществен принос и извън клиничната практика. Те са активни участници в повишаването на здравната култура на всички нас, в насърчаването на профилактиката и ранната диагностика, както и в подкрепата на различни социално значими каузи чрез своята експертиза.

- Каква е ролята на фармацевтичната индустрия в този процес?

- Убедена съм, че добрите резултати идват от партньорство. Ролята на фармацевтичната индустрия не е просто да разработва терапии, а да бъде дългосрочен партньор за по-добри здравни резултати чрез наука, иновации и устойчив ангажимент към обществото. В MSD инвестираме в научни изследвания повече от 130 години, но истинската стойност на всяка иновация е само една - да достигне навреме до пациента и да помогне.

- Все по-често говорим за превенцията като стратегическа инвестиция. Защо?

- Защото най-доброто лечение е предотвратеното заболяване. Всяко 1 евро, инвестирано в превенция, носи около 14 евро обратно към здравната и социалната система. Ранното откриване на рак например може да намали разходите за лечение до десет пъти в сравнение с късната диагноза. Това означава не само спестени средства, но и спасени животи. Затова превенцията не трябва да се възприема като разход, а като стратегическа инвестиция в по-здраво общество.

Искам да отдам заслуженото и на нещо, което често остава невидимо -огромните усилия на лекарите за повишаване на информираността. Благодарение на тях все повече хора разбират, че редовният преглед не е повод за тревога, а инвестиция в собственото ни здраве. Ако искаме по-здраво общество, трябва да поставим превенцията, информираността и ранната диагностика в центъра на разговора за бъдещето на здравеопазването. Целта не е просто да живеем по-дълго, а да живеем по-пълноценно.

- Какво бихте искали да кажете на лекарите, отличени тази година?

- На първо място – благодаря. За усилията, които рядко се виждат. За хилядите решения всеки ден. И за надеждата, която давате на хората в моменти, когато тя е най-нужна.

Доверието на пациентите не идва с титла и не се печели автоматично. То се изгражда с години и се доказва всеки ден. Затова мястото в тази класация е толкова значимо. Вие сте спечелили най-важното признание: доверието на хората. Лекарите са активни участници в повишаването на здравната култура, в насърчаването на профилактиката и ранната диагностика.