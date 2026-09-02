С новите функции на приложението еЗдраве: Всеки вече ще знае къде отива всеки цент, който държавата дава за здравето му

При разход на здравната каса ще се получава известие

Подаването на сигнал за нередности вече ще може да се прави електронно и за 1 минута

Всеки българин вече ще знае с точност до цент колко пари е изхарчила Националната здравноосигурителна каса за неговите прегледи, изследвания, имунизации и лечения.

От октомври всеки ще получава известия в индивидуалния си профил в мобилното приложение еЗдраве веднага за всеки направен разход на негово име, а данните ще се пазят в архива на пациентското му досие.

Така при нередности ще може да реагира в същата минута и само с два клика да подаде сигнал, което ще отнема по-малко от минута. Сигналът ще бъде обработен безпристрастно от новата система за контрол на здравната каса, а в телефона на подалия го ще бъде върнат и резултат от проверката.

Това нововъведение в електронното здравно пациентско досие беше представено от подуправителя на НЗОК д-р Асен Меджидиев, който е и временно изпълняващ длъжността шеф. Заедно с него на брифинга бяха и шефът на контрола на касата д-р Велик Григоров и Ивайло Стойчев от “Информационно обслужване” АД в сряда. Те обявиха постигнатите резултати и новите функции на мобилното приложение на здравната каса еЗдраве.

Приложението вече е стигнало до 450 хиляди пациенти, а в последния месец новите потребители са близо 25 хиляди. Средно по 1100 нови устройства и потребители на ден влизат в здравното досие.

Новият финансов модул е прецедент в Европейския съюз

Целта е прозрачност, хората да видят как се разходват средствата им, обясни д-р Асен Меджидиев и допълни, че до своевременното известяване за харчовете ще се стигне поетапно.

Системата за бързи сигнали обаче вече работи повече от месец. От 1 август при отчетена дейност в приложението идва известие с номера и вида на дейността, както и името на лекаря, датата и диагнозата. В съседно поле се появява и въпрос: “Вие ли сте били?”, а пациентът има опция да потвърди или отрече.

При отрицателен отговор “еЗдраве” веднага отваря прозорец за сигнал, в който пациентът оставя телефонния си номер и имейла си за връзка. След това в профила му се отваря нова графа “Резултат от проверка”. Точно там след извършването на контрола от страна на НЗОК пациентът получава информация и за резултата от проверката. Ивайло Стойчев от “Информационно обслужване” АД, зам.-шефът на НЗОК д-р Асен Меджидиев и Шефът на контрола д-р Велик Григоров (от ляво на дясно). Снимка: Волен Стефанов

На новия прозорец за сигнали

има общо 200 хил. клика,

от тях близо 1760 са сигнали на граждани

А стартираните проверки са вече 560. Най-много са сигналите в София, Пловдив, Варна и Бургас, а повечето са подадени след прегледи и резултати от направления и хоспитализации, съобщиха още от НЗОК.

Срокът за проверка и отговор на жалби по закон е 2 месеца, но с новата система за контрол процесът ще е много по-бърз, увери д-р Велик Григоров. Досега контролът се осъществяваше, след като бъде отчетена и извършена дейността, но вече е своевременен, обясни д-р Меджидиев.

С електронната система за входиране на сигнали изключваме субективизъм и зависимости, сигурен е д-р Меджидиев.

Освен прозрачността, даваме възможност на хората, които се осигуряват, да контролират разходите, допълва още той. Прозрачност и дигитализация бяха два от приоритетите при кандидатурата му за зам.-шеф на здравната каса.

“Когато създавахме модула “Публичен контрол”, от д-р Меджидиев беше поставено изискване той да доведе до прозрачност - бърз и лесен достъп на гражданите за подаване на сигнали за нередности, а сигналът да бъде обработен по електронен път”, обясни Ивайло Стойчев от “Информационно обслужване”.

За юли и август в централното управление на НЗОК са постъпили 32 сигнала от граждани, след като проверили здравното си досие, обясни д-р Велик Григоров.

Сигналите са срещу лекари и зъболекари, но системата позволява жалба към всяка медицинска дейност - изследване, имунизация, рецепти за лекарства и т.н.

След активността на гражданите

управителят на НЗОК е прекратил 5 договора,

съобщи д-р Григоров и обясни, че предстоят още санкции, тъй като някои процеси са все още в производство.

Д-р Меджидиев пък обясни, че една Районна здравноосигурителна каса проверява територия на друга с цел безпристрастие в процеса.

Само за август са извършени 26 “кръстосани” проверки. Например в Бургас проверката се извършваше от служители на районните каси на Търговище и Добрич.

След проведената от НЗОК кампания има

4 пъти увеличение на потребителите

на електронното здравно досие. Преди тази кампания тези устройства се сдвояваха по 250 на ден, сега са 1100. За месец август сдвоените устройства са 25 хиляди повече. Оказва се, причина за ръста е комуникационната кампания за популяризирането на приложението. Новите два модула на еЗдраве известяват за харчовете и дават възможност за бърз сигнал. СНИМКА: НЗОК

Предлагат 10% увеличение за клиничните пътеки

Парите ще отидат за медиците - от лекари до санитари и специализанти

Новият Национален рамков договор предвижда 10% повече за клиничните пътеки, обяви подуправителят на Националната здравноосигурителна каса д-р Асен Меджидиев. В петък той ще бъде обсъден от надзорния съвет, а другата седмица и със съсловните организации.

Предвижда се още увеличение с 4,4% за общопрактикуващите лекари с цел профилактика и превенция. Това обаче ще се случи със задна дата - от 1 януари. Същото увеличение планират и при извънболничната помощ.

“В така наречения лош бюджет успяхме да постигнем увеличение на дейности, които са стратегически за държавата, въпреки неголемите средства, с които разполагаме. Веднага след като се гласува Националният рамков договор, ще се пристъпи към преговорен процес за изготвяне на следващи анекси със следващия бюджет. Там вече ще мислим за остойностяване в клиничните пътеки на труда на медицинския персонал”, каза д-р Меджидиев. Касата предвижда 20% от стойността на клиничните пътеки да отиват за медицинския персонал, включително и за лекари специализанти. Ако клиничната пътека е 1500 евро, 300 да отидат за медицинския персонал. Предвижда се 60% от тях да отидат за лекари, включително специализанти, 30% за медицински сестри и 10% за санитари.