Слагат дефибрилатори в патрулки и пожарни, за да оказват полицаите първа помощ (Обзор)

Колите на МВР са около 2300, ще ги оборудват с пари от бюджета

Служителите на МВР да имат възможност да прилагат първа помощ с автоматични външни дефибрилатори. Това предлагат от “Прогресивна България” с промени в Закона за здравето.

Идеята на управляващите е всички коли на МВР - от патрулките на Пътна полиция до пожарните коли, да бъдат оборудвани с дефибрилатори. Причината е, че най-често на мястото на инцидент първи пристигат именно полицейските екипи.

“Статистиката показва, че на спешните медици им отнема между 8 и 12 минути да стигнат до мястото на инцидента. А практиката показва, че органите на МВР стигат първи там. С това ще увеличим и възможността за оказване на ефективна първа помощ”, обясни зам.-шефът на парламентарната комисия по здравеопазване Георги Илиев.

Той даде пример с много страни в Европа, където това е широкозастъпена практика. А опитът оттам показва, че не само наличието на устройствата, но и навременната им употреба има положителен ефект.

“Това е важно, защото всяка година около 10 хил. души загиват от внезапен сърдечен арест. Ако в рамките на първите 5 минути бъде извършена такава дефибрилация, някъде около 60-70% от тези случаи биха били с положителен резултат”, аргументира се Илиев. Автоматичен външен дефибрилатор СНИМКА: Николай Литов

От “Прогресивна България” вече са водили разговори с Българския червен кръст за обучения на състава на МВР и вече има готовност за това. Направили и справка колко коли има вътрешното ведомство, за да може постепенно да бъдат оборудвани с дефибрилаторите. Според наличните данни колите на полицията и пожарната са общо около 2300.

Пари за устройствата вероятно ще бъдат осигурени от държавния бюджет и фонда за пътна безопасност. От ПБ обясниха, че връзката с него е, че голяма част от случаите, при които има нужда от спешна помощ с дефибрилатор, са катастрофите. “Именно там е свързано МВР и те пристигат първи на мястото”, каза Илиев.

В края на януари депутатите от 51-ото НС приеха първа помощ при сърдечен арест да може да се оказва от всеки, който е способен да го направи, дори и да няма медицинско образование.