От тази есен Mutafchiyska Dent ще има нов дом, където пациентите ще открият същата първокласна услуга, но надградена с много повече комфорт, простор, уют и дискретен лукс

Д-р Бонка Мутафчийска е дентален лекар с 25-годишна успешна практика и хиляди лоялни пациенти. Тя е създател и собственик на дентална клиника Mutafchiyska Dent, която в Пловдив е синоним на безкомпромисно качество, всеотдайна грижа и лечения от последно поколение. Клиниката съвсем скоро ще отбележи своя 15-и рожден ден.

- Д-р Мутафчийска, миналата година по това време обещахте голяма изненада за 15-ия рожден ден на вашата дентална клиника. И най-вече за нейните пациенти. Дойде ли моментът да споделите?

- Преди всичко искам да използвам възможността и да честитя на всички мои съграждани празника на любимия ни Пловдив! Град, който обичаме от цялото си сърце и в който се чувстваме на мястото си.

Септември е изключително богат на празници месец не само за Пловдив, не само за страната ни, но и лично за мен. Защото след Съединението идва Денят на независимостта - 22 септември. А именно на този ден преди 15 години създадохме дентална клиника Mutafchiyska Dent.

Ще отбележим тези 15 години с много обич и благодарност

И с един чисто нов - ако мога да взема "назаем" името на вашето издание - рестарт за нас и нашите пациенти.

- Какво сте им подготвили?

- Грижата, индивидуалното внимание и безкомпромисното качество на леченията се превърнаха в наша запазена марка и неписан кодекс на поведение към пациента. Това се случи по напълно естествен път, без да се налага да издавам заповеди и да разписвам правила.Защото екипът ни се състои от истински професионалисти, за които е абсолютен приоритет преживяването на пациента по време на неговото посещение в клиниката.

Занапред това преживяване ще бъде още по-пълноценно. Защото от тази есен Mutafchiyska Dent ще има нов дом, където пациентите ще открият същата първокласна услуга - но надградена с много повече комфорт, простор, уют и - смея да кажа - дискретен лукс.

Новата клиника покрива всички най-високи световни стандарти в денталната медицина. Това важи не само за техниката, материалите, консумативите и качеството на леченията - те при нас винаги са без компромис. Сега стремежът ни е пациентът буквално да забрави, че е на посещение при зъболекаря.

И да се почувства като скъп, дългоочакван и много важен гост.

Слоганът на Mutafchiyska Dent е "Място за усмивки и приятели". С новата клиника вярвам, че ще го оправдаем в още по-голяма степен.

- А какво наложи това разширяване на първо място? Повече пациенти? Повече услуги? Повече колеги?

- Всъщност и трите едновременно. През последните години доверието към Mutafchiyska Dent расте непрестанно, а на мен думите не ми стигат да благодаря на пациентите за това! То съвсем закономерно доведе до нарастване на екипа - двойно и повече. Благодарности и на всичките ми страхотни и всеотдайни колеги за целия труд!

Искаме да останем верни и на принципа си "всички услуги под един подкрив" - но да го разширим и надградим. Така освен целия спектър дентални услуги и специалисти пациентите вече ще могат да се възползват от

процедурите в новия ни естетичен център,

ще имат на разположение специалисти по дерматология и пластична хирургия - едни от най-изтъкнатите имена в своите области у нас. Ще имат завършена услуга от А до Я.

Не на последно място - за мен, ако човек спре да се развива, значи се връща назад. Щастлива съм, че доведохме нашето начинание до успешен край. Защото това е развитие не само за мен и Mutafchiyska Dent. Но също за Пловдив и най-вече за неговите хора.