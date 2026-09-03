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https://www.24chasa.bg/zdrave/article/23497805 www.24chasa.bg

Безплатните ваксини за грип през тази година ще са повече

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Богдан Кирилов, изпълнителен директор на Агенцията по лекарствата. Кадър: бТВ

Безплатните ваксини за грип за деца и възрастни са повече от миналата.

Това стана ясно от думи на изпълнителния директор на Агенцията по лекарствата Богдан Кирилов.

"Миналата година 580 хил. бяха доставени, тази година ще са с 200 хил. повече - около 770 хил.", обясни той пред bTV.

Назалните ваксини, които са най-щадящи за деца, пък ще са 5 пъти повече, спрямо миналата година. През 2025 г. са 15 хил., а сега около 75 хил.

"Ваксинацията ще започне след средата на октомври", каза още Богдан Кирилов.

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Богдан Кирилов, изпълнителен директор на Агенцията по лекарствата. Кадър: бТВ

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