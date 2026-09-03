Избраха полковник д-р Владимир Даскалов за шеф на здравната каса

Той е с мандат до 20 март 2030 г.

Дигитализацията ще спре източването на касата, убеден е новият управител на фонда

Народното събрание избра д-р Владимир Даскалов за управител на Националната здравноосигурителна каса. Той е номинация на "Прогресивна България", специалист по обща и военна хирургия и полковник от Българската армия.

Д-р Владимир Даскалов е завършил медицина през 1988 г. във ВМИ - Пловдив, а преди да поеме по престижния си професионален път, медицинската му подготовка се уплътнява със специализации във Франция и Австрия. В академичния си път има и над 70 научни публикации.

Д-р Даскалов работи дълги години във Военномедицинска академия, а през 2011 г. оглавява Операционния център. 10 години по-късно е заместник-директор на столичната УМБАЛ „Св. Иван Рилски".

В следващите години продължава да заема ръководни длъжности в различни лечебни заведения. От април до ноември 2022 г. е председател на Съвета на директорите на Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания. След това става директор на Специализираната болница за активно лечение по онкология „Проф. Иван Черноземски", а професионалните му качества се затвърждават в председателството му на Съвета на директорите на Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология „Акад. Иван Пенчев".

Д-р Владимир Даскалов влиза в управлението на здравната каса със заявката за премахване на хартиените здравноосигурителни книжки и въвеждане на задължително електронно отчитане в реално време на всички прегледи, изследвания и някои други диагностични дейности за извънболничната помощ.

"Дигитализацията ще спре източването на касата. Чрез пълноценно използване на националната здравноинформационна система и електронното досие, ние ще прекратим порочната практика на дублиране на изследвания", убеден е д-р Владимир Даскалов.

Сред приоритетите му са превенцията и профилактиката, оптимизация и дигитализация на процесите в НЗОК, намаляване на административната тежест, отчетност и прозрачност.

Една от идеите му е създаване на механизми за ранна диагностика и диетично консултиране при риск от затлъстяване, като лекарите да получават бонуси, ако успеят да обхванат над 70% от пациентите си с годишна профилактика.

"За да пречупим негативната статистика за предотвратимата заболеваемост, НЗОК не може да бъде просто пасивен платец. Ще предложа въвеждането на общопрактикуващи лекари на специализирани пакети за консултиране, подкрепа за отказване от тютюнопушене", заяви д-р Даскалов на изслушването си като кандидат за управител на Здравната каса в комисия миналата седмица.

"Лабораториите трябва да преминат към незабавен отчет, аналогично на аптеките и работата с електронните рецепти", категоричен е той.

Популяризиране на електронното здравно досие, качествено лечение в болниците, реформа в лекарствената политика, засилен контрол и задължителна верификация на всички рецепти, не само тези с предписание от НЗОК са сред другите заявки на полковника.

Миналата седмица той заяви намеренията си за създаване на дигитална аптечна карта на абсолютно всички търговци на дребно в страната, независимо дали работят с Касата.

Новият управител на касата д-р Владимир Даскалов, министърът на здравеопазването Катя Ивкова и подуправителя на НЗОК д-р Асен Меджидиев (от дясно на ляво). СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Д-р Даскалов беше издигнат от групата на "Прогресивна България" и беше избран с нейните гласове. В битката за оглавяването на касата д-р Даскалов се изправи срещу кандидата на "Продължаваме промяната" Станимир Михайлов, който вече беше управител на Касата до 2023 г.

Самият Станимир Михайлов сам призна, че до голяма степен приоритетите му се припокриват с тези на д-р Владимир Даскалов и подкрепи идеята "дигитализация срещу източване на финансите".

"Безспорно д-р Даскалов е уважаван лекар, но това не е достатъчно. За да си управител на НЗОК трябва да можеш да правиш разлика между осигуряване и застраховане, но и да удържаш на натиск", усъмни се Божидар Божанов от "Демократична България".