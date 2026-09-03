Диляна Георгиева – DARE среща родители и експерти в 6 епизода, за да обсъдят важни теми от развитието на децата

След успеха на видеопоредицата „Първите 12 месеца с DEVIN Изворна“ младите семейства ще могат да проследят нейното продължение. DEVIN Изворна представя своя първи подкаст в подкрепа на родителите – „След първите 12 месеца с DEVIN Изворна“, с водещ инфлуенсърката Диляна Георгиева – DARE. С характерните си хумор и самоирония тя ще погледне към най-актуалните и понякога неудобни теми от ежедневието на родителите, като заедно с експерти ще търси практични отговори на въпросите, които вълнуват всяко младо семейство.

Видеопоредицата, която се излъчва в Youtube и Spotify, си поставя отговорната задача да предостави достоверна информация за отглеждането на дете след първата година от неговото развитие. В рамките на шест епизода, по един всеки месец, подкастът ще предложи мнението и напътствията на специалисти от различни области към младите майки за основните аспекти и етапи от грижата за малкото дете.

Тревогите, въпросите и отговорите

С навършването на първата годинка въпросите не спират, а родителите имат нужда да се почувстват разбрани и да почерпят от доказан опит на достъпен език. „След първите 12 месеца с DEVIN Изворна“ разглежда в подробности развитието на децата в тази крехка възраст – от съня и храненето, през трудностите при кърменето, развитието на двигателните умения и речта, както и предоставянето на екрани в допустими граници.

Поредицата ще повдигне завесата и за психическото състояние на родителите – за сравнението с други родители и деца и социалното напрежение, за вината и постоянното чувство, че не сме достатъчно добри родители.

Хидратацията в пъзела на грижата за малкото дете

„Вярваме, че някои връзки започват още в първите дни от нашия живот и остават завинаги. От десетилетия DEVIN Изворна е част от ежедневието на поколения българи, а днес искаме да бъдем до тях и в пътя им като родители – не само с продукт, който познават и на който се доверяват, но и с подкрепа в моментите, в които имат най-много въпроси. „След първите 12 месеца с DEVIN Изворна“ е точно това – пространство за диалог за истинското родителство такова, каквото е – изпълнено с любов, радост, но и с много несигурност. За нас това е естественото продължение на ролята на DEVIN Изворна – да бъде до семействата в един от най-важните периоди от живота им“, казва Лора Василева, бранд мениджър на DEVIN Изворна.

Участниците

В разговорите за отговорно и съзидателно родителство се включват д-р Боряна Георгиева, педиатър, Ася Демирева, консултант по кърмене, Маги Пашова, нутриционист и хранителен терапевт, Александрина Георгиева, създател на фондация Offline kids, Райна Патова, детски логопед, и др. Водеща на подкаста е Диляна Георгиева – DARE, създател на съдържание, пътешественик, актриса и влогър със силно изразено чувство за хумор и ирония към всекидневните ситуации от живота.

Два от епизодите на подкаста „След първите 12 месеца с DEVIN Изворна“ вече са достъпни в YouTube и Spotify канала на DEVIN.

Пилотният епизод разглежда темата как са се променили грижите за децата от времето на нашите майки и баби. Гостуват педиатърът д-р Георгиева и Нели Димитрова, начален учител с над 40 години опит и баба. Заедно те развенчават митове за отглеждане на децата, предаващи се от поколения в българските семейства. Д-р Георгиева посочва колко е важно да се изслушваме, „да стъпваме на здравия разум, на последните изследвания и да имаме едно наум, че науката винаги продължава да се развива, че това, което практикуваме в момента, след години също може да е остаряло. И нека младите майки да получават информация от достоверни източници“, казва в заключение педиатърът.

Вторият епизод на подкаста е посветен на изключително важна за всяка майка тема – кърменето. На гости на Диляна – DARE е Ася Демирева, един от първите в България консултанти по кърмене. Заедно те обсъждат техниките на хранене на новородените деца, както и физическите, емоционалните и организационните трудности, с които майките се сблъскват в процеса. Дискутират и не по-малко важния процес – отбиването. „Периодът с отбиването е изключително емоционален не само за бебето, но и за майката. Отбиването би трябвало да бъде плавен процес. Ако промяната бъде направена рязко, нито майката е щастлива, нито бебето“, отбелязва Ася Демирева. Допълва още, че с края на кърменето идва и голяма хормонална промяна за майката, която се отразява на настроението. „Никой не говори за болката, когато спрем. Нека работим с психолог, нека работим с човек, който го е изживял това, за да ни помогне“.