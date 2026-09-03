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Много пациенти стигат до този въпрос още при първата консултация със съдов хирург. След като чуят, че съществуват модерни методи за лечение на разширени вени без класическа операция, логично възниква следващият въпрос: кое е по-добро - лазер или радиочестота?

Отговорът обаче рядко е толкова прост. И двата метода се считат за съвременен стандарт при лечението на хронична венозна недостатъчност и се препоръчват от водещи международни организации като European Society for Vascular Surgery (ESVS), Society for Vascular Surgery (SVS) и NICE. В много случаи и двата подхода могат да постигнат отлични резултати.

Разликите между тях често са по-малки, отколкото хората очакват. Това, което има най-голямо значение, е правилният подбор на пациента, прецизната доплерова диагностика и опитът на специалиста, който извършва процедурата.

Ако обмисляте безкръвно лечение на разширени вени през 2026 г., тази статия ще ви помогне да разберете как работят двата метода, какво ги отличава и как да направите информиран избор.

Как съвременното лечение на разширени вени се промени през последните години

Само преди две десетилетия лечението на разширените вени изглеждаше съвсем различно. При пациенти с изразен венозен рефлукс и увредена голяма сафенна вена стандартният подход обикновено включваше хирургично изваждане на вената чрез така наречения стрипинг.

Това лечение често изискваше обща или спинална анестезия, болничен престой и по-дълъг период на възстановяване. Въпреки че методът беше ефективен, много хора отлагаха лечението поради страх от операция.

Развитието на ендовенозните технологии промени изцяло този подход. Вместо вената да бъде изваждана, днес тя може да бъде затворена отвътре чрез контролирано подаване на енергия.

Така се появиха методите на ендовенозна аблация, сред които най-широко използвани са:

ендовенозна лазерна аблация (EVLA)

радиочестотна аблация (RFA)

И при двата метода не се правят големи разрези. Процедурите се извършват амбулаторно, под локална и тумесцентна анестезия, а пациентът обикновено се прибира вкъщи същия ден.

За много работещи хора това е съществено предимство. Вместо седмици възстановяване, връщането към обичайните дейности често става още на следващия ден.

Тази еволюция в лечението поставя нов въпрос: след като и двата метода са минимално инвазивни, какви са реалните разлики между тях?

Какво представлява ендовенозната лазерна аблация

Лазерното лечение на разширени вени използва светлинна енергия, която се преобразува в топлина вътре във вената.

По време на процедурата под ехографски контрол във вената се въвежда тънко лазерно влакно. Най-често това се прави през малка пункция в областта на подбедрицата или около коляното.

След това около вената се поставя тумесцентна анестезия. Освен обезболяващ ефект тя изпълнява и защитна функция, като изолира околните тъкани от топлината.

Когато лазерът се активира, неговата енергия предизвиква термично увреждане на вътрешната стена на вената. В резултат съдът постепенно се затваря и с времето се превръща във фиброзна тъкан, която организмът естествено резорбира.

Методът се използва успешно при:

голяма сафенна вена

малка сафенна вена

определени перфорантни вени

рецидивирали венозни заболявания

Съвременните лазерни системи работят с различни дължини на вълната, като най-разпространени са устройствата от последно поколение с 1470 nm и радиални влакна. Те са значително по-щадящи в сравнение с по-старите технологии.

Например пациент с хронична венозна недостатъчност и диаметър на голямата сафенна вена 8 mm може да бъде отличен кандидат за лазерна аблация. След процедурата кръвта естествено се пренасочва към здравите венозни съдове, а симптомите постепенно намаляват.

Какво представлява радиочестотната аблация

Радиочестотната аблация също е форма на ендовенозна аблация, но използва различен механизъм за генериране на топлина.

Вместо лазерен лъч се използва радиочестотна енергия. Специален катетър се въвежда във вената и чрез контролирано нагряване предизвиква свиване и затваряне на съдовата стена.

Една от най-разпространените системи в света е радиочестотната система за термична аблация, която се използва в голям брой съдови центрове и има дългогодишен клиничен опит.

Особеност на технологията е, че температурата се поддържа строго контролирана по време на процедурата. Това позволява много предвидимо въздействие върху венозната стена.

Самата процедура протича по сходен начин:

ехографско насочване

венозен достъп чрез пункция

поставяне на катетър

тумесцентна анестезия

сегментно затваряне на вената

За пациента усещането обикновено е минимално.

Обичайно е човек да стане от масата веднага след приключване на процедурата и да излезе от клиниката на собствен ход.

Това е една от причините радиочестотната аблация да се наложи като предпочитан метод в много центрове за модерно лечение на вени.

Какви са приликите между двата метода

Когато пациентите започнат да сравняват лазер и радиочестота, често се изненадват колко много общи характеристики имат тези процедури.

И двата метода са част от съвременния стандарт за лечение на разширени вени без операция.

Общите характеристики включват:

липса на големи хирургични разрези

амбулаторно изпълнение

локална и тумесцентна анестезия

много висока успеваемост

бързо възстановяване

нисък риск от усложнения

възможност за незабавно раздвижване

При правилно подбрани пациенти успеваемостта на първичното затваряне на вената надвишава 90-95%.

И двата метода се използват успешно при заболявания като:

хронична венозна недостатъчност

венозен рефлукс

разширени вени на долните крайници

увреждане на голямата сафенна вена

увреждане на малката сафенна вена

За човек, който се страхува от операция, и двата подхода представляват огромна крачка напред спрямо класическите хирургични техники.

Затова разговорът вече не е дали минимално инвазивното лечение работи. Днес въпросът е по-скоро кой от двата метода би бил по-подходящ в конкретната ситуация.

Основни разлики между лазерната и радиочестотната аблация

Тук започват нюансите, които често интересуват пациентите най-много.

Първата разлика е механизмът на действие.

Лазерът концентрира светлинна енергия, която се превръща в топлина. Радиочестотата използва електромагнитна енергия за контролирано нагряване на венозната стена.

На практика и двата метода постигат една и съща цел: трайно затваряне на болната вена.

При сравнение на следпроцедурния комфорт някои проучвания показват леко предимство на радиочестотната аблация.

Пациентите понякога съобщават за:

по-малко чувство за опъване

по-малко следпроцедурна чувствителност

по-малко синини

Тези разлики обаче обикновено са умерени и често зависят от използваната технология и опита на оператора.

Лазерната аблация позволява много голяма гъвкавост и може да бъде особено полезна при определени анатомични особености на венозната система.

От друга страна, радиочестотната система работи с висока степен на стандартизация, което допринася за предвидимост на резултатите.

Важно е да се подчертае още нещо. Пациентите често търсят универсален победител между двата метода.

В реалната практика такъв няма.

Разликата между отличен и посредствен резултат много по-често зависи от качеството на доплеровото изследване, правилната оценка на сафено-феморалната връзка и опита на съдовия хирург, отколкото от избора между лазер и радиочестота.

Какво показват научните данни през 2026 г.

Натрупаните научни данни през последните години показват забележителна последователност.

Както лазерната аблация, така и радиочестотната аблация демонстрират висока ефективност както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

При проследяване на пациенти за 3 до 5 години повечето големи проучвания показват:

висока честота на трайна венозна оклузия

значително подобрение на симптомите

подобрение в качеството на живот

ниска честота на сериозни усложнения

Международните препоръки продължават да поставят ендовенозната аблация сред първите терапевтични избори при подходящи пациенти.

Интересен факт е, че в много анализи удовлетвореността на пациентите е сходна независимо дали е използван лазер или радиочестота.

Причината е проста. За повечето хора най-важни са:

изчезването на симптомите

подобреният външен вид

бързото възстановяване

връщането към нормален начин на живот

Тези резултати могат да бъдат постигнати и с двата метода.

Затова съвременната тенденция е не да се избира технологията първо, а да се анализира конкретният пациент.

В кои случаи радиочестотната аблация може да има предимство

Радиочестотната аблация често се свързва с висок комфорт за пациента.

При някои хора това е решаващ фактор.

Представете си човек, който работи активно, има натоварен график и не желае дори кратък период на дискомфорт след процедурата.

В подобни случаи радиочестотната аблация може да бъде особено привлекателна.

Някои проучвания съобщават за:

по-малко следпроцедурна болка

по-малко чувство за опъване

по-бързо субективно възстановяване

Така при пациент с увредена малка сафенна вена, който държи максимално да намали следпроцедурния дискомфорт. След обсъждане на всички възможности радиочестотата може да се окаже предпочитан избор.

Разбира се, това не означава, че всеки пациент ще има същия опит. Индивидуалните различия винаги играят роля.

Как да изберем най-подходящото лечение за конкретния пациент

Това е може би най-важният въпрос в цялата дискусия.

Изборът не трябва да започва от технологията.

Той трябва да започне от диагнозата.

Качественото доплерово изследване позволява да се оцени:

източникът на венозния рефлукс

състоянието на голямата сафенна вена

състоянието на малката сафенна вена

диаметърът на вените

анатомичните особености

наличието на допълнителни патологични съдове

CEAP стадият на заболяването

След това специалистът обсъжда с пациента различните възможности.

При избора често се вземат предвид:

възраст

симптоми

професия

ниво на физическа активност

очаквания за възстановяване

анатомия на венозната система

Понякога най-подходящото решение е лазер.

В други случаи радиочестотната аблация може да бъде по-добрият вариант.

А понякога и двата метода са еднакво добър избор.

Практичен въпрос, който пациентите задават още на този етап, е колко ще струва лечението. Цените на процедурите зависят от метода, броя на третираните вени и необходимостта от допълнителни интервенции, затова окончателната сума се уточнява след ехографията, а не преди нея.

Митове за лазерното и радиочестотното лечение

Въпреки че ендовенозните методи се използват успешно по света от години, около тях все още съществуват редица погрешни схващания. Част от тях произлизат от остаряла информация, а други от лични истории, които невинаги отразяват реалните възможности на съвременната съдова медицина.

Нека разгледаме някои от най-често срещаните заблуди сред пациентите:

„Лазерът е винаги по-добър“

Не. Лазерът е отлична технология, но не съществуват убедителни доказателства, че е универсално по-добър за всички пациенти.

„Радиочестотата е нова и неизпитана технология“

Това също не е вярно. Радиочестотната аблация се използва от десетилетия и разполага с голям обем клинични данни.

„Процедурите са много болезнени“

Повечето пациенти понасят лечението много добре. Благодарение на локалната и тумесцентна анестезия дискомфортът по време на процедурата обикновено е минимален.

„След процедурата трябва да лежа вкъщи дни наред“

В повечето случаи пациентите се разхождат още веднага след лечението. Често връщането към работа е възможно още на следващия ден.

Често задавани въпроси

Може ли процедурата да се извърши през лятото?

Да. Съвременните методи могат да се прилагат целогодишно. Важно е единствено да се спазват препоръките относно компресионната терапия и физическата активност.

След колко време може да се спортува?

Лекото ходене се насърчава още същия ден. По-интензивните спортове обикновено се възобновяват след преценка на лекуващия специалист, най-често в рамките на няколко дни до няколко седмици.

Какво се случва със затворената вена след процедурата?

След аблацията вената постепенно се превръща във фиброзна тъкан и организмът естествено я резорбира. Кръвта се пренасочва към здравите венозни съдове.

Възможно ли е разширените вени да се появят отново?

Да. Дори при успешно лечение с времето могат да се развият нови венозни промени в други съдове. Затова проследяването и профилактиката остават важни.

Заключение

Когато става дума за лечение на разширени вени без операция, както лазерната аблация, така и радиочестотната аблация представляват модерни, ефективни и доказани решения.

Ако търсите отговор на въпроса „кое е по-добро - лазер или радиочестота“, най-точният отговор е: зависи от конкретния пациент.

През 2026 г. фокусът вече не е върху това коя технология изглежда по-впечатляващо в рекламните материали. Много по-важно е да се извърши прецизна диагностика, да се анализира венозната анатомия и да се избере подходът, който предлага най-добър баланс между ефективност, безопасност и комфорт.

В ръцете на опитен съдов специалист и двата метода могат да осигурят отлични дългосрочни резултати и значително подобрение на качеството на живот.