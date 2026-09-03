1760 сигнала за нарушения са подадени през мобилното приложение еЗдраве за месец

Гражданите са подали общо 1760 сигнала за нарушения през мобилното приложение еЗдраве в рамките на 1 месец, съобщиха от министерството на иновациите. Новата функционалност за онлайн подаване на сигнали за нерегламентирани дейности беше пусната в експлоатация от Информационно обслужване, дружество в системата на МИДТ, на 1 август 2026 г. Контролните органи на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са образували 560 проверки по сигналите и в момента те се обработват. Най-много сигнали са подадени за прегледи, резултати от направления и хоспитализации за лечебни заведения от София, Варна, Пловдив и Бургас.

Министерството на иновациите и дигиталната трансформация надгражда еЗдраве като инструмент за прозрачност и отчетност при разходването на публични здравни средства. През октомври 2026 г. предстои модул „Финансов профил", който ще показва на всеки пациент какво е платила НЗОК за неговото лечение.

Модул „Публичен контрол" позволява на потребителите на еЗдраве да изпращат сигнали за нарушения директно през мобилното приложение в реално време. В своя профил всеки гражданин вижда отчетената дейност - вид, номер, лекар, дата основна и придружаващи диагнози и др. Ако не разпознава извършената дейност, може да подаде сигнал с две докосвания в приложението и след въвеждане на телефон и имейл за връзка, потвърждава сигнала. Той се регистрира автоматично и разпределя към контролиращите органи - РЗИ, РЗОК или Изпълнителна агенция „Медицински надзор".

Резултатите от извършената проверка се изпращат на потребителя електронно в мобилното приложение чрез специализирана система.

Министерството разглежда еЗдраве като част от по-широка политика: държавните дигитални платформи не само да обслужват гражданина, но и да му дават проверима информация за това как се разходват публичните средства за него. Сред основните приоритети на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация е и развитието и постоянното надграждане на услугите, които да бъдат по-бързи, лесни и достъпни за гражданите, като същевременно повишават прозрачността и отчетността.

Функционалностите на електронни услуги като еЗдраве дават на хората повече контрол и активна роля в подобряването на публичните системи. С новия модул се показва как технологиите могат да бъдат инструмент за по-голяма отчетност и информираност.

Активните потребители на мобилното приложение достигнаха 450 000, като към тях са свързани още 250 000 профила. Ежедневно системата регистрира по 1100 нови ползватели на еЗдраве.

Екипът на Информационно обслужване постоянно надгражда приложението и добавя нови функции, които са от полза на пациентите, подчертават от ведомството. Планира се през октомври 2026 г. да бъдат пуснати денталният модул и модул „Финансов профил", който ще позволи на потребителите да получат детайлна информация за разходите, които са направени за извършените медицински дейности от НЗОК.