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Официалното откриване на новата сграда е на 15 септември

Комплекс за медицинско знание, наука и иновации отваря врати в Медицински университет - Пловдив, през новата академична година. Официалното откриване на новопостроената сграда с разгъната застроена площ 6021 кв. м ще бъде на 15 септември.

В пететажния корпус се помещават Библиотечно-информационен център, Медицински симулационен тренировъчен център и Музей на медицината.

Медицинският симулационен тренировъчен център разполага с 30 симулационни зали,

включително операционни, родилни и гинекологични, болнични и педиатрични, манипулационни, зали за виртуална и смесена реалност. Симулационните манекени и оборудване имитират различни клинични състояния. В центъра са инсталирани пациентски и високотехнологични хирургични симулатори, симулатори с виртуална реалност, бокс и таск тренажори, платформа за критично клинично мислене.

Обособени са спешен сектор с реална линейка и център за медицински манипулации.

Модулът "Електронен стандартизиран пациент" следва традиционния начин на преглед - снемане на анамнеза, физикален преглед, провеждане на параклинични изследвания, поставяне на диагноза, планиране на терапия, извършване на лечебни процедури, проследяване и обратна връзка.

Платформата Body Interact симулира взаимодействието лекар-пациент възможно най-достоверно.Тя позволява както обучение на място, така и възможност за работа и поставяне на задачи с отдалечен достъп. Включена е в обучението по специалностите "Медицина", "Фармация", "Лекарски асистент", "Медицинска сестра" и "Акушерски грижи".

Новата централна библиотека е разположена на площ от 1300 кв. м на първия и втория етаж

на сградата със зони за потребители с 230 места, библиотечно-административен сектор и книгохранилище. Функционалната организация на пространствата включва места за самоподготовка и индивидуална работа, тиха читалня за студенти, зала за преподаватели и докторанти, шумоизолирани кабинети за екипни дейности, зони за отдих и неформално общуване. Осигурена е и достъпна среда за хора със специални потребности.

Фондовете на свободен достъп са разположени върху 740 м стелажи, а книгохранилището е оборудвано със съвременни архивни системи с капацитет 1887 м. Информационната и технологичната инфраструктура включват 48 компютъра със сензорни дисплеи, техника за печат и дигитализация, мултимедийни решения и съвременна RFID система. Два RFID терминала за самообслужване дават възможност на потребителите самостоятелно да заемат и връщат книги. Осигурени са високоскоростен интернет и възможност за работа със собствени преносими устройства.

Физическите и електронните колекции, научните бази данни, образователните платформи, електронният каталог и интегрираната услуга за търсене са обединени в обща информационна среда за достъп. Екип от 16 специалисти ще осигурява професионална подкрепа при търсенето, подбора, оценяването и използването на учебна и научна информация.

Музейната експозиция представя историята на медицината в града и региона - развитието на медицинските знания, лечебните практики и грижата за здравето, хората и институциите, чрез които са се съхранявали, развивали и предавали на поколенията. По повод 80-годишнината на университета музейната сбирка е обогатена с експозиция, посветена на историята му.