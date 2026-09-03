Министър Ивкова: И съветът по цени на лекарствата, и РЗИ-тата ще запазят функциите си след реформата

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Експертите от Националния съвет по цени и реимбусиране на лекарствените продукти ще останат в администрацията на министерството на здравеопазването.

Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на заседание на комисията по здравеопазване.

Тя допълни, че съвета ще запази функциите си, а същото важи и за Регионалните здравни инспекции. И двете структури просто ще преминат към министерството - реформата е чисто административна, увери Ивкова

"На първо място, поканили сте ме да представя идеите за публичната реформа, които бяха представени в един доклад до министерския съвет, незнайно как е стигнал до медиите", заяви още министърът и подчерта, че отговаря пред комисията от уважение.

Всяко едно предложение за новата административна реформа ще бъде обсъдено по време на общественото обсъждане. Ще чуем мотивите на организациите и бранша, уточни Катя Ивкова.

Министерството на здравеопазването предвижда превръщането на 28-те РЗИ-та в регионални дирекции на ведомството, които ще изземат функциите им.

Общо 440 чиновнически щата отпадат при промените в здравния сектор, а до 2028 г. броят на структурите към ведомството ще бъде намален от 95 на 33. За Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти се планира да бъде превърнат в административно звено към министерството.

Идеята е администрацията да работи централизирано, вместо всяка структура да поддържа свои счетоводства, човешки ресурси и други общи дейности, обясняват от министерството.

Против готвените реформи се обявиха от няколко организации, а преди дни пет от тях изпратиха отворено писмо до министерството.

Те поискаха спешна среща с премиера Румен Радев и министъра на здравеопазването Катя Ивкова Според тях реформите трябва да се разглеждат през целия път на пациента - от профилактиката и диагностиката до лечението, медицинската експертиза, рехабилитацията и последващата грижа.

"Пациентските организации не защитават конкретни административни структури или единствено отделни елементи на здравната система. Нашата позиция е насочена към гарантиране на достъпен, последователен и непрекъснат път на пациента през системата на здравеопазването", се посочва в общата позиция.

Писмото е подписано от Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването, Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания и приятели, Националния алианс на хората с редки болести - България, Сдружението за развитие на българското здравеопазване и фондация "Една от 8".