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58 нови случая на заразени със западнонилска треска в Гърция, починалите са 24

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Ръст на случаите на западнонилска треска в Гърция СНИМКА: Пиксбей

Нови 58 случая на заразени със западнонилска треска са регистрирани в Гърция за последната седмица, съобщава гръцката телевизия "Скай".

Според данни на Националната организация за обществено здраве (ЕОДИ) случаите в страната са общо 290. Починалите вследствие на усложнения пациенти вече са 24.

С цел да се ограничи популацията на комарите, които разпространяват заразата, властите в Гърция извършват периодични акции за пръскания на местата, където има концентрация на насекомите.  

През 2025 г. заразените са били 96, а годината с най-много случаи е 2018 г. Тогава те са били 317, когато починалите пациенти са 35, пише БТА. Вирусът се регистрира за първи път в Гърция през 2008 г.

Западнонилската треска е трансмисивно вирусно заболяване при хора и животни. Болестта се предава основно чрез ухапване от заразени комари, които са преносители на вируса. Най-честите симптоми включват треска, главоболие, мускулни болки и в някои случаи обрив. Повечето хора, заразени с вируса, развиват леки или умерени симптоми, но в редки случаи заболяването може да доведе до сериозни неврологични усложнения като менингит или енцефалит, които могат да бъдат животозастрашаващи.

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Ръст на случаите на западнонилска треска в Гърция СНИМКА: Пиксбей

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