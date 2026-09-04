Намалете темпото в дъждовно време, пийте повече течности

Облаците се образуват в резултат на кондензация и сублимация на водната пара и кристализация на преохладените водни капки. Образуването им е свързано с увеличението на общото съдържание на вода във въздуха и понижението на температурата му. Облаците оказват влияние и върху здравето на хората. При спадане на атмосферното налягане се наблюдава влошаване на времето. В такива ситуации особено се дестабилизира състоянието на хората с ниско кръвно налягане. Организмът реагира чрез промяна в тонуса на кръвоносните съдове, скоростта на кръвотока, честотата на сърдечните съкращения и дълбочината на дишането.

По-малко забележими, но също толкова важни за здравословното състояние са промените на хормоналния статус и балансът на течностите в тялото. Възможни са прояви на слабост, главоболие, болезнени усещания в ставите и мускулите. По-често на тези промени реагират жените и страдащите от сърдечносъдови заболявания. При дъжд се засилват мигренозните пристъпи - характерно е повтарящо се едностранно пулсиращо главоболие, съпроводено с повръщане, дразнене от шум и светлина - и са по-чести при жените.

Ревматичните болки също се засилват при дъжд, защото при падане на атмосферното налягане намалява и нивото на течностите в организма. Така нервните окончания стават по-чувствителни и по-лесно се подуват, следователно се засилват проблемите със ставите. Сърдечносъдовите аномалии, наблюдавани при валежите, водят до стеснение на кръвоносните съдове и така се повлиява кръвното налягане в организма, като обикновено се повишава.

Освен върху здравето тези промени оказват влияние и върху психиката на човека, което е резултат от липсата на достатъчно витамин D. Това докарва безсъние, световъртеж, засилва безпричинната умора.

Добре е да се намали темпото на работа, да се приемат повече течности - най-добре билкови чайове с успокояващи компоненти.

Освен негативно влияние върху хората валежите имат и позитивно, тъй като се насища атмосферата с озон и се отмиват праховите частици, заради което се чувстваме по-бодри след дъжд и намаляват оплакванията от алергиите.

За да се предпазим от негативното влияние на валежите, е добре да каляваме организма си чрез по-продължителен престой на открито. Редуването на топли и студени компреси води до облекчаване на болката при ставни заболявания и минимализиране на влиянието на метеорологичните условия върху проблемните зони.

Вирусните и респираторните инфекции са допълнителен рисков фактор, водещ до покачване на кръвното и спадане на защитните сили на организма на фона на възпалителния процес.

Голямата разлика между външните температури и тези на закрито създава риск за сърцето. Това може да се подпомогне и от неадекватно за сезона облекло, особено когато се изисква завишена сърдечна активност, и може да постави сърцето в критично състояние. За това способства и приемът на енергийни напитки, кафе и черен чай. Да не се прекалява със солта, да се избягват мазни и тлъсти меса, да се приемат топли чайове.