ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Намалете темпото в дъждовно време, пийте повече те...

Времето София 24° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/23501620 www.24chasa.bg

Намалете темпото в дъждовно време, пийте повече течности

Д-р Бисер Георгиев

1108
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Ревматичните болки също се засилват при дъжд. СНИМКА: Велислав Николов

Облаците се образуват в резултат на кондензация и сублимация на водната пара и кристализация на преохладените водни капки. Образуването им е свързано с увеличението на общото съдържание на вода във въздуха и понижението на температурата му.  Облаците оказват влияние и върху здравето на хората. При  спадане  на атмосферното налягане се наблюдава влошаване на времето. В такива ситуации особено се дестабилизира състоянието на  хората с ниско кръвно налягане.  Организмът реагира чрез промяна в тонуса на кръвоносните съдове, скоростта на кръвотока, честотата на сърдечните съкращения и дълбочината на дишането.

 По-малко забележими, но също толкова важни за здравословното състояние  са промените на хормоналния статус и балансът на течностите в тялото. Възможни са прояви на слабост, главоболие, болезнени усещания в ставите и мускулите. По-често на тези промени реагират жените и страдащите от сърдечносъдови заболявания. При дъжд  се засилват мигренозните пристъпи -  характерно е повтарящо се едностранно пулсиращо главоболие, съпроводено с повръщане, дразнене от шум и светлина - и са по-чести при жените.

Ревматичните болки също се засилват при дъжд, защото при падане на атмосферното налягане намалява и нивото на течностите в организма. Така нервните окончания стават по-чувствителни и по-лесно се подуват, следователно  се засилват проблемите със ставите. Сърдечносъдовите аномалии, наблюдавани при валежите, водят до стеснение на кръвоносните съдове и така се повлиява  кръвното налягане в организма, като обикновено се повишава.

Освен върху здравето тези промени оказват влияние и върху психиката на човека, което е резултат от  липсата на достатъчно витамин D. Това докарва безсъние, световъртеж, засилва безпричинната умора.

Добре е да се намали темпото на работа, да се приемат повече течности - най-добре билкови чайове с успокояващи компоненти.

Освен негативно влияние върху хората валежите имат и позитивно, тъй като се насища атмосферата с озон и се отмиват праховите частици, заради което се чувстваме по-бодри след дъжд и  намаляват оплакванията от  алергиите.

За да се предпазим от негативното влияние на валежите, е добре да каляваме организма си чрез по-продължителен престой на открито. Редуването  на топли и студени компреси   води до облекчаване на болката при ставни заболявания и минимализиране на влиянието на метеорологичните условия върху проблемните зони.

Вирусните и респираторните инфекции са допълнителен рисков фактор, водещ до покачване на кръвното и спадане на защитните сили на организма на фона на възпалителния процес.

Голямата разлика между външните температури и тези на закрито създава риск за сърцето. Това може да се подпомогне и от неадекватно за сезона облекло, особено когато се  изисква завишена сърдечна активност, и може да постави сърцето в критично състояние. За това способства и приемът на енергийни напитки, кафе и черен чай. Да не се прекалява със солта, да се избягват мазни и  тлъсти меса, да се приемат топли чайове.

Още здравни новини вижте тук
Ревматичните болки също се засилват при дъжд. СНИМКА: Велислав Николов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хайде 37 г. след края на комунизма най-после да спрем да се хапем за Вапцаров, 3 март и т.н.