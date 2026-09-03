За два месеца здравната каса смени 5-има управители (Обзор)

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Новият шеф е д-р Владимир Даскалов - полковник с дълъг професионален опит като специалист по обща и военна хирургия

Здравната каса смени изцяло ръководството си и за първи път управителите са не двама, а трима. В четвъртък парламентът избра с мандат до 20 март 2030 г. д-р Владимир Даскалов за неин управител, а за негов заместник - Здравко Шушков.

Така подуправителите станаха двама, след като още през юли д-р Асен Меджидиев бе назначен за втори подуправител по спешност (без да има управител и първи подуправител).

Д-р Владимир Даскалов е специалист по обща и военна хирургия и полковник от Българската армия. Завършил е медицина през 1988 г. във ВМИ - Пловдив, има специализации във Франция и Австрия, както и над 70 научни публикации.

Дълги години д-р Даскалов работи във Военномедицинска академия, където оглавява Операционния център. Бил е зам.-директор на столичната УМБАЛ “Св. Иван Рилски”. Заемал е ръководни длъжности в различни лечебни заведения, като последно е оглавявал Съвета на директорите на Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология “Акад. Иван Пенчев”.

Още при изслушването му в здравната комисия преди дни д-р Даскалов обяви своя приоритет - край на хартиените здравноосигурителни книжки:

“Дигитализацията ще спре източването на касата

Чрез пълноценно използване на националната здравноинформационна система и електронното досие ние ще прекратим порочните практики”. Убеден е, че НЗОК не може да бъде пасивен платец. Предлага и конкретни мерки - бонуси за общопрактикуващите лекари, изпълнение на програми за профилактика и превенция, както и отчет на всички дейности, плащани от касата.

Сред приоритетите на полковника са още популяризиране на електронното здравно досие, качествено лечение в болниците, реформа в лекарствената политика, засилен контрол и задължителна верификация на всички рецепти, не само на тези с предписание от НЗОК.

Д-р Даскалов беше издигнат от групата на “Прогресивна България” и избран с нейните гласове. Конкурент в надпреварата за поста бе кандидатът на ПП Станимир Михайлов, който вече бе начело на здравната каса до 2023 г.

Самият Станимир Михайлов призна, че до голяма степен приоритетите му се припокриват с тези на д-р Владимир Даскалов, и подкрепи идеята “дигитализация срещу източване на финансите”.

За зам.-шеф на НЗОК парламентът избра Здравко Шушков. И той е номинация на “Прогресивна България” и бе единствен кандидат за подуправител. Неговият мандат е до 30 ноември 2028 г.

Здравко Шушков е завършил “Автомобилна техника” в Техническия университет - София, а през 2003 г. и магистратура по “Стопанско управление” във Великотърновския университет. Бил е шеф на “Маркетинг и бизнес развитие” в “Български пощи” и управител в “Корпорекс България”.

Именно заради различната сфера на кариерното му развитие опозицията се усъмни в компетенциите на Здравко Шушков и критикува кандидатурата му.

От групата на ДБ реагираха остро и на идеята за втори подуправител

“От създаването ѝ преди 25 г. касата работи с един подуправител. В момента за първи път избираме втори”, възмути се д-р Александър Симидчиев.

Шушков ще работи в НЗОК с подуправителя д-р Асен Меджидиев, който оглави касата и я управляваше сам през последните два месеца след оставките на предишното ѝ ръководство - доц. Петко Стефановски и заместника му проф. Момчил Мавров, до което се стигна по искане на парламентарните групи на ПБ, ДБ и ДПС.

В сряда - ден преди рокадите, д-р Меджидиев обяви няколко нови функции на приложението на НЗОК за електронно здравно досие еЗдраве.

От октомври всеки ще получава известия в индивидуалния си профил в мобилното приложение веднага и за всеки разход на негово име, а данните ще се пазят в архива на пациентското му досие.

Така при нередности ще може да реагира и само с два клика да подаде сигнал,

което ще отнема по-малко от минута. Сигналът ще бъде обработен безпристрастно от новата система за контрол на здравната каса, а в телефона на подалия го ще бъде върнат и резултат от проверката.

Приложението вече е стигнало до 450 хиляди пациенти, а в последния месец новите потребители са близо 25 хиляди. Средно по 1100 нови устройства и потребители на ден влизат в здравното досие.

Д-р Асен Меджидиев

Системата за бързи сигнали обаче вече работи повече от месец. От 1 август при отчетена дейност в приложението идва известие с номера и вида на дейността, както и името на лекаря, датата и диагнозата.

По новата функция за навременни сигнали вече са стартирали 560 проверки и са прекратени 5 договора с касата.